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Неожиданную пользу картофеля для худеющих обнаружили ученые

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 01:59 Фото: pixabay
Сотрудники Университета Невады в Лас-Вегасе (UNLV) выяснили, что правильно приготовленный картофель может принести значительную пользу пациентам с диабетом второго типа, а также способствовать потере веса и нормализации работы сердца, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте научного учреждения, ученые провели эксперимент с участием 24 человек с диабетом второго типа. Половине респондентов ежедневно выдавали по одной запеченной в кожуре картофелине весом около 100 гр. в качестве гарнира или закуски. Вторая половина выполняла роль контрольной группы и получала аналогичную порцию калорий и углеводов в виде белого риса.

Отмечается, что исследование длилось 12 недель – минимальный срок для появления изменений в показателях гликемического контроля и кардиометаболического здоровья.

Выяснилось, что у евших картофель добровольцев наблюдалось умеренное снижение уровня глюкозы в крови. У них также улучшился состав тела, снизилась окружность талии и нормализовалась частота сердечных сокращений.

"Результаты нашего исследования свидетельствуют, что белый картофель может быть полезно включен в рацион людей с диабетом второго типа, если заменить им другие продукты с высокой гликемической нагрузкой, такие как белый рис. Поэтому диабетикам не следует избегать картофеля", – отметили исследователи.

По словам ученых, особую пищевую ценность для человека представляет картофельная кожура, где содержится много полезного калия. Она также содержит определенный тип волокон, называемых "резистентным крахмалом", который, как было показано, улучшает контроль глюкозы, липидный профиль и чувство сытости.

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