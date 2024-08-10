Действительно ли серотонин делает людей счастливыми – исследование

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, действительно ли серотонин делает людей счастливыми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature Communications, принять участие в научной работе решили 50 человек. Половине из них перед выполнением тестов дали препарат для повышения уровня серотонина, а остальным – нет. Им предложили задания для оценки обучаемости, памяти и эмоций.

Уточняется, что повышенный уровень серотонина позволил людям лучше контролировать свое поведение, особенно при неудаче (например, проигрыш денег в игре). При этом их реакция на позитивные события (выигрыш денег) не изменилась. Также повышенный уровень серотонина улучшил различные типы памяти.

Ученые пришли к выводу, что серотонин играет важную роль в реакции на негативную информацию, а не в усилении позитива. Результаты ученых помогут лучше понять причины депрессии.

"Серотонин часто называют "гормоном счастья", но, возможно, пришло время думать о нем как о "все-не-так-уж-плохо гормоне", – отметили ученые.

Ранее австралийские ученые пришли к выводу, что TikTok ухудшает психологическое состояние женщин.