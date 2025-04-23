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Советы

Названа неожиданная польза картофеля

свойство, картофель, диета, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 14:32 Фото: pxhere
Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова заявила, что вареный и запеченный картофель может способствовать похудению за счет содержания пищевых волокон. Они нормализуют аппетит и помогают поддерживать здоровье кишечника, сообщает Zakon.kz.

По словам врача, картофель является источником полезных пищевых волокон, которых много не только в мякоти, но и в кожуре.

"Пищевые волокна могут способствовать нормализации пищеварительного процесса, поддержанию здоровья кишечника и контролю аппетита, что может быть полезно для тех, кто стремится снизить вес", – добавила Сухорукова.

Однако, как уточнила врач в комментарии РИА Новости, при употреблении картофеля для контроля веса рекомендуется выбирать способы приготовления, которые не добавляют лишних калорий, такие как обжаривание.

Вместо этого предпочтительнее выбирать вареный, запеченный или тушеный картофель. Употреблять его следует с овощами, белками и здоровыми жирами, такими как оливковое масло или авокадо.

"Частота употребления картофеля зависит от индивидуальных потребностей и целей каждого человека. Картофель может быть частью разнообразного рациона питания, но его потребление следует контролировать, особенно при стремлении снизить вес или контролировать уровень сахара в крови".Людмила Сухорукова

Кроме того, картофель богат витаминами C и B6, калием и магнием. Он также является источником сложных углеводов, которые постепенно усваиваются организмом и могут предоставлять энергию на продолжительное время.

Еще в состав картофеля входят антиоксиданты, снижающие риск развития хронических сердечно-сосудистых заболеваний и определенных видов рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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