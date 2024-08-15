Какие люди чаще остальных болеют раком

Ученые из Университета Глазго обнаружили, что люди с нарушениями обучаемости чаще сталкиваются с метастатическим раком. Также у этой группы населения повышен риск летального исхода по причине онкологических заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал BMJ Open, эксперты сопоставили результаты переписи населения Шотландии 2011 года с информацией из архивов Шотландского регистра рака.

Согласно выводам исследования, взрослые с трудностями в обучении подвержены повышенному риску развития метастатического рака неопределенного происхождения (рака, который распространяется на другие органы). Также выяснилось, что у людей с особыми потребностями вероятность летального исхода от рака на поздних стадиях в три раза выше, чем у основного населения.

Отмечается, что самыми распространенными причинами преждевременного ухода из жизни женщин с нарушениями обучения и без них были рак молочной железы, онкологические заболевания пищеварительной системы (особенно колоректальный рак) и рак легких. Однако у женщин с умственной отсталостью риск летального исхода от рака груди, яичников и шейки матки был выше.

Как уточняется, у мужчин с ограниченной способностью к обучению наиболее распространенными причинами ухода из жизни были злокачественные опухоли пищеварительной системы (чаще всего – колоректальный рак), рак легких и рак неопределенного происхождения.

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