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Откуда прилетел астероид, который уничтожил динозавров – исследование

астероид, динозавры , фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 17:08 Фото: pixabay
Международная группа ученых из Германии, Бельгии и Италии выяснила, откуда прилетел астероид, столкновение которого с Землей привело к вымиранию динозавров и большинства других организмов 66 млн лет назад, сообщает Zakon.kz.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Science, говорится, что ученые провели химический анализ остатков астероида и обнаружили в них редкий металл под названием рутений. На Земле этот элемент обычно залегает глубоко в недрах.

Напомним, космическое тело диаметром около 10 км упало у побережья современной Мексики, оставив кратер шириной в 145 километров. В результате катастрофы на планете наряду с динозаврами исчезло около 70% существовавших тогда видов. Ударную воронку назвали Чикшулубом в честь местной общины, а сам камень – Чикшулубским метеоритом.

"Мы сравнили результаты с образцами из других мест падения астероидов в Южной Африке, Канаде и России, а также с парой углеродистых метеоритов, которые преобладают во внешней области главного пояса астероидов. Химические сигнатуры рутения в Чикшулубском метеорите соответствовали только сигнатурам углеродистых метеоритов, что указывает на его происхождение из внешней части нашей звездной системы", – поясняют ученые.

Они подчеркнули, что Чикшулубский кратер пока что считается единственным известным местом падения на Землю астероида из внешней Солнечной системы.

В августе 2024 года в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявили об отключении телескопа NEOWISE – единственного аппарата для обнаружения околоземных астероидов и комет. В 2027 году ему на смену планируют отправить более мощный аппарат – NEO Surveyor. Он будет выполнять полное сканирование неба каждые две недели и сможет обнаруживать астероиды, летящие со стороны Солнца.

Ранее ученые выяснили, почему птицы пережили вымирание, которое спровоцировало падение на Землю метеорита, а динозавры – нет.

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