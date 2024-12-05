Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Повлечет ли падение астероида на Землю климатическую катастрофу – исследование

астероиды, космос, Земля, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 19:38 Фото: pixabay
Британские ученые из Университетского колледжа Лондона изучили климатические последствия падения двух крупных астероидов на Землю около 35,6 млн лет назад, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment.

Размеры обоих камней достигали нескольких километров в длину. Они столкнулись с нашей планетой с интервалом в 25 тысяч лет. Первый метеорит оставил после себя кратер Попигай диаметром 100 километров в Сибири, а второй – воронку шириной 40–85 километров в Чесапикском заливе в США.

"Предполагается, что удар астероида таких размеров должен вызвать резкие и глобальные изменения климата. Однако исследователи не нашли доказательств подобных процессов в долгосрочной перспективе за 150 тыс. лет после обоих эпизодов", – говорится в публикации.

Выводы ученых основаны на анализе изотопов из 1500 образцов окаменелостей, относящихся к периодам падения метеоритов. Геологическая летопись зафиксировала потепление на 2° и затем охлаждение на градус, но эти колебания произошли до прилета астероидов. После ударов температура на Земле оставалась неизменной в течение десятков тысяч лет.

"Наше исследование не выявило бы краткосрочных изменений за десятки или сотни лет, поскольку образцы отбирались каждые 11 тыс. лет. В масштабах человеческого времени эти удары астероидов стали бы катастрофой. Они создали бы мощную ударную волну и цунами, возникли бы масштабные пожары, а в воздух было бы поднято большое количество пыли, которая заблокировала бы солнечный свет", – отметила соавтор исследования, профессор Бриджит Уэйд.

Ученая добавила, что даже падение гигантского астероида Чикшулуб, который уничтожил динозавров, вероятно, привело к изменению климата на срок менее 25 лет. На это указывают результаты моделирования.

Вечером 3 декабря 2024 года в Якутии упал астероид. По оценкам Европейского космического агентства (ЕКА) диаметр небесного тела составил 70 см. Астероид прошел над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена.

Читайте также

Ветряки
Как Жамбылская область развивает зеленую энергетику
Настоящее лицо Санта-Клауса получили ученые
Настоящее лицо Санта-Клауса воспроизвели ученые
Тест: Хорошо ли вы знаете материки?
Тест: Хорошо ли вы знаете материки?
Андрей Дюсупов
2024 год Астрономия Наука Исследования Метеориты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Председатель правления АО &quot;Казпочта&quot; Асель Жанасова
Глава "Казпочты" назвала свою зарплату
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
В семье Павла Прилучного пополнение
В семье Павла Прилучного пополнение
Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт
МВД обратилось к казахстанцам в связи с новшеством в ПДД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: