Повлечет ли падение астероида на Землю климатическую катастрофу – исследование

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона изучили климатические последствия падения двух крупных астероидов на Землю около 35,6 млн лет назад, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment.

Размеры обоих камней достигали нескольких километров в длину. Они столкнулись с нашей планетой с интервалом в 25 тысяч лет. Первый метеорит оставил после себя кратер Попигай диаметром 100 километров в Сибири, а второй – воронку шириной 40–85 километров в Чесапикском заливе в США.

"Предполагается, что удар астероида таких размеров должен вызвать резкие и глобальные изменения климата. Однако исследователи не нашли доказательств подобных процессов в долгосрочной перспективе за 150 тыс. лет после обоих эпизодов", – говорится в публикации.

Выводы ученых основаны на анализе изотопов из 1500 образцов окаменелостей, относящихся к периодам падения метеоритов. Геологическая летопись зафиксировала потепление на 2° и затем охлаждение на градус, но эти колебания произошли до прилета астероидов. После ударов температура на Земле оставалась неизменной в течение десятков тысяч лет.

"Наше исследование не выявило бы краткосрочных изменений за десятки или сотни лет, поскольку образцы отбирались каждые 11 тыс. лет. В масштабах человеческого времени эти удары астероидов стали бы катастрофой. Они создали бы мощную ударную волну и цунами, возникли бы масштабные пожары, а в воздух было бы поднято большое количество пыли, которая заблокировала бы солнечный свет", – отметила соавтор исследования, профессор Бриджит Уэйд.

Ученая добавила, что даже падение гигантского астероида Чикшулуб, который уничтожил динозавров, вероятно, привело к изменению климата на срок менее 25 лет. На это указывают результаты моделирования.

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