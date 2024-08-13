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В Китае создали первую в мире роботизированную акулу

Океанариум, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 04:04 Фото: pixabay
Китайцы создали первую в мире интеллектуальную роботизированную китовую акулу для морских исследований, сообщает Zakon.kz.

Новый аппарат длиной почти пять метров и весом 350 кг в точности воспроизводит движения настоящей китовой акулы. Предполагается, что робота можно будет применять в морских операциях и научных исследованиях. Аппарат может разгоняться до 0,7 метра в секунду и погружаться на глубину до 20 метров.

Робот также оснащен оптическими камерами, датчиками, гидролокационной технологией. Сейчас интеллектуальная акула развлекает посетителей океанариума в Шанхае. Об этом передает YouTube-канал Energy-News.

По словам разработчиков, робот двигается почти как настоящая акула, так что по сравнению с другими ботами, которые обычно оснащаются винтами, не будет запутываться в водорослях и наносить вред морским обитателям.

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