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Мир

Новые ограничения на распространение технологий ИИ вводят в США

В США сообщили о введении новых ограничений на распространение технологий ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 18:33 Фото: pixabay
Для защиты интересов страны и национальной безопасности в США решили ввести новые ограничения на экспорт чипов и моделей искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Искусственный интеллект быстро становится центральным элементом как безопасности, так и экономической силы. Соединенные Штаты должны действовать решительно, чтобы возглавить этот переход, чтобы американские технологии лежали в основе глобального использования ИИ и чтобы противники не могли легко злоупотреблять передовым ИИ", – указано в сообщении.

Также уточняется, что для укрепления нацбезопасности важно, чтобы страна не выводила эту важнейшую технологию за рубеж, а мировой ИИ работал на "американских рельсах".

Согласно регламенту, США смогут поставлять полупроводники и технологии в сфере ИИ 18 странам для союзников и партнеров. Помимо этого, Вашингтон введет квоту на поставки технологий в сфере ИИ, а также требование лицензии для компаний и организаций, которые находятся за пределами государств союзников и партнеров.

Однако в отношении некоторых стран США вводят ограничение на передачу более мощных моделей ИИ и запрет на поставки продвинутых чипов в эти страны. К ним относят Россию, Китай, Беларусь, КНДР, Афганистан, Венесуэлу, Гаити, ДРК, Зимбабве, Иран, Ирак, Камбоджу, Кубу, Ливан, Ливию, Мьянму, Никарагуа, Сирию, Сомали, ЦАР, Эритрею, Южный Судан.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев принял известного мирового предпринимателя и эксперта в области искусственного интеллекта Ли Кай-Фу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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