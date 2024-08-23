Астрономы смоделировали процесс разрушения звезд черными дырами

Астрономы из Университета Монаша смоделировали процесс разрушения звезд сверхмассивными черными дырами, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters. Ученые разработали симуляцию приливного разрушения звезды черной дырой и узнали, как именно разрушается звезда, находясь вблизи черной дыры.

"Под воздействием гравитационных сил обломки звезды образуют вращающийся диск, который излучает энергию по всему электромагнитному спектру. Однако значительная часть энергии конвертируется в наблюдаемые оптические и ультрафиолетовые излучения", –говорится в исследовании.

Обломки звезды формируют асимметричный пузырь вокруг черной дыры, создавая наблюдаемые кривые блеска с более низкими температурами и светимостью. Скорости газа, наблюдаемые в этих процессах, достигают 10 000-20 000 километров в секунду.

Это также объясняет, почему приливные разрушения звезд чаще всего наблюдаются в оптическом диапазоне, а не в рентгеновском, где можно было бы ожидать интенсивное излучение от аккреционного диска. Кроме того, предполагается, что различия в наблюдаемых рентгеновских и оптических кривых блеска этих событий могут быть связаны с разными углами наблюдения.

Ранее астрофизики из Хельсинского университета раскрыли секрет, интриговавший их коллег с 1970-х годов. Они выяснили, почему черные дыры действуют как мощные источники рентгеновских лучей.