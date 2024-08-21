Полувековую тайну рентгеновских лучей из черных дыр разгадали астрофизики

Астрофизики из Хельсинского университета раскрыли секрет, интриговавший их коллег с 1970-х годов. Они выяснили, почему черные дыры действуют как мощные источники рентгеновских лучей, сообщает Zakon.kz

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications.

"Большинство наблюдаемых черных дыр имеют звезду-компаньона, с которой они образуют двойную звездную систему. В ней объекты вращаются вокруг друг друга, а вещество звездного спутника постепенно затягивает в гравитационную воронку. Этот медленно текущий поток газа часто образует аккреционный диск вокруг черной дыры – яркий, наблюдаемый источник рентгеновского излучения", – говорится в исследовании.

Используя детальное суперкомпьютерное моделирование, ученые смоделировали взаимодействие между излучением, плазмой и магнитными полями вокруг черных дыр. Оказалось, что хаотические движения (турбулентность), вызванные магнитными полями, нагревают локальную плазму и заставляют ее испускать рентгеновское излучение.

"В моделируемой смеси электронно-позитронной плазмы и фотонов локальное рентгеновское излучение может превращаться в электроны и позитроны, которые затем аннигилируют обратно в излучение при соприкосновении. Турбулентная плазма естественным образом производит тот тип рентгеновского излучения, который наблюдается в аккреционных дисках", – поясняют астрофизики.

Моделирование также впервые позволило увидеть, что плазма вокруг черных дыр может находиться в двух различных равновесных состояниях в зависимости от внешнего поля излучения. В одном состоянии плазма холодная и прозрачная, а в другом – горячая и непроницаемая.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых обнаружила три загадочных красных объекта, возникших на заре существования Вселенной, примерно через 600-800 миллионов лет после Большого взрыва.