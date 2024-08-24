Китай запустит обсерваторию для поиска экзопланет

Китай планирует в 2028 году запустить обсерваторию для поиска экзопланет, сообщает Zakon.kz.

Предложенный Шанхайской астрономической обсерваторией Китайской академии наук проект предполагает использование шести широкоугольных оптических телескопов с апертурой 28 сантиметров каждый для наблюдения примерно за 2 миллионами звезд в течение четырех лет, пишет SpaceNews.

Разместить обсерваторию планируется в точке Лагранжа L2 системы Солнце – Земля, которая расположена в полутора километрах от последней.

В задачи миссии будет входить прояснение трех ключевых вопросов: распространенность экзопланет земного типа в Млечном Пути, образование и эволюция планет земного типа и происхождение планет-сирот (блуждающих в межзвездном пространстве экзопланет).

Ранее в "Роскосмосе" показали стыковку корабля "Прогресс МС-28" и МКС. В автоматическом режиме 17 августа 2024 года он причалил к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции.