В "Роскосмосе" показали стыковку корабля "Прогресс МС-28" и МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" в автоматическом режиме 17 августа причалил к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции в 08:53 по московскому времени, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе "Роскосмоса" отмечают, что корабль запустили с космодрома Байконур 15 августа ракетой-носителем "Союз-2.1а".



"Прогресс МС-28" доставил 2621 кг грузов на МКС, в том числе 1201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежду, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства для экипажа 71-й длительной экспедиции. Также он привез 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС", – рассказали в "Роскосмосе".

Среди грузов – рентгеновский спектрометр, созданный в Институте космических исследований Российской академии наук в рамках эксперимента "Монитор всего неба". Во время выхода в открытый космос его планируют установить на внешней поверхности модуля "Звезда".

"Аппарат позволяет проводить практически полный обзор небесной сферы (84%) в рентгеновском диапазоне длин волн каждые 72 дня в течение трёх лет. Всего предполагается выполнить 15 таких обзоров", – уточнили в ведомстве.

С 1978 года это была 189-я стыковка кораблей семейства "Прогресс" к орбитальным станциям, в том числе 94-я – с МКС.

В данный момент на МКС работает экипаж 71-й длительной экспедиции – космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, а также экипаж корабля Starliner (полёт Boe-CFT) – астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

Ранее стало известно, что Россия планирует туристическую миссию на корабле "Союз МС" на МКС. Она может состояться во второй половине 2025 года.