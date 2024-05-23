Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Китае запустили карусель для экстремалов

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 07:50 Фото: Telegram/808
В китайском городе Чунцинь запустили карусель для любителей высоты и экстрима, сообщает Zakon.kz.

Особенность захватывающей дух карусели в том, что она расположена в живописном месте и установлена на вытянутых руках двух статуй. Их высота составляет 52 метра. Каждая кабинка вмещает 60 человек и крутится вокруг своей оси одновременно с самими скульптурами.

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 07:50

Фото: Telegram/808

По замыслу конструкторов, в какой-то момент карусели сближаются друг с другом практически впритык.

Также для привлечения посетителей зоопарк в китайском городе Тайчжоу покрасил двух щенков чау-чау в панд, чем вызвал возмущение экоактивистов.

Читайте также

Анапа
Море в курортном городе превратилось в желе
Ontustik
Седьмой автопробег KiaGO: Ontustik
В Акмолинской области реализуют 12 крупных проектов по строительству и ремонту курортной инфраструктуры
В Акмолинской области реализуют 12 крупных проектов по строительству и ремонту курортной инфраструктуры
Алия Абди
Китай 2024 год Экстремалы Туризм Путешествия Отдых
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Прорыв дамбы в Китае - комментарий Минводы РК
Прорыв дамбы в Китае – комментарий министерства водных ресурсов РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: