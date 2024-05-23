В Китае запустили карусель для экстремалов

В китайском городе Чунцинь запустили карусель для любителей высоты и экстрима, сообщает Zakon.kz.

Особенность захватывающей дух карусели в том, что она расположена в живописном месте и установлена на вытянутых руках двух статуй. Их высота составляет 52 метра. Каждая кабинка вмещает 60 человек и крутится вокруг своей оси одновременно с самими скульптурами.

Фото: Telegram/808

По замыслу конструкторов, в какой-то момент карусели сближаются друг с другом практически впритык.

Также для привлечения посетителей зоопарк в китайском городе Тайчжоу покрасил двух щенков чау-чау в панд, чем вызвал возмущение экоактивистов.