В Китае ускорят разработку ядерного оружия для защиты Земли от астероидов
По информации газеты South China Morning Post, группа исследователей во главе c заместителем главного конструктора китайской автоматической межпланетной станции для изучения Луны "Чанъэ-3" Чжан Хэ из Пекинского института проектирования систем космических аппаратов утверждает, что в случае опасного сближения большого астероида с Землей предотвратить его столкновение с планетой сможет только ядерное оружие.
Как подчеркивают ученые, реальный риск столкновения нашей планеты с крупным астероидом является гораздо более высоким по сравнению с предыдущими оценками.
В исследовании отмечается, что к настоящему времени астрономы обнаружили около 30 тыс. астероидов, однако это число может быть только "верхушкой айсберга".
В качестве примера они приводят феномен Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году. Это небесное тело не было обнаружено до его вхождения в атмосферу.
В этой связи ученые указывают, что для нивелирования подобных угроз человечество должно иметь возможность запустить ядерные боеголовки в космос в течение очень короткого периода времени, который может составлять от 7 до 30 дней.
Ученые отмечают, что Китай не может размещать ядерное оружие в космосе, так как он является стороной Договора о космосе 1967 года, а также Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.
Ранее сообщалось, что компания SpaceX отложила запланированную на 27 августа миссию Polaris Dawn из-за утечки гелия в наземном оборудовании.