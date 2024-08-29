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В Китае ускорят разработку ядерного оружия для защиты Земли от астероидов

Метеорит летит на Землю, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 06:17 Фото: pixabay
Реальный риск столкновения планеты с крупным астероидом является более высоким по сравнению с предыдущими оценками. Поэтому ученые из Китая призвали ускорить разработку ядерного оружия для защиты Земли от астероидов, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты South China Morning Post, группа исследователей во главе c заместителем главного конструктора китайской автоматической межпланетной станции для изучения Луны "Чанъэ-3" Чжан Хэ из Пекинского института проектирования систем космических аппаратов утверждает, что в случае опасного сближения большого астероида с Землей предотвратить его столкновение с планетой сможет только ядерное оружие.

Как подчеркивают ученые, реальный риск столкновения нашей планеты с крупным астероидом является гораздо более высоким по сравнению с предыдущими оценками.

В исследовании отмечается, что к настоящему времени астрономы обнаружили около 30 тыс. астероидов, однако это число может быть только "верхушкой айсберга".

В качестве примера они приводят феномен Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году. Это небесное тело не было обнаружено до его вхождения в атмосферу.

В этой связи ученые указывают, что для нивелирования подобных угроз человечество должно иметь возможность запустить ядерные боеголовки в космос в течение очень короткого периода времени, который может составлять от 7 до 30 дней.

Ученые отмечают, что Китай не может размещать ядерное оружие в космосе, так как он является стороной Договора о космосе 1967 года, а также Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX отложила запланированную на 27 августа миссию Polaris Dawn из-за утечки гелия в наземном оборудовании.

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