Раскопки храма и курганов в Туркестанской области привели к уникальным находкам
Как уточняется, в ходе раскопок были найдены кости и рога крупного и мелкого рогатого скота, каменные орудия труда, ступки, терочники и жернова, а также фрагменты керамики, включая ручки сосудов и пуговицы для одежды. Особый интерес вызвала находка в западной части храма – керамическая ножка конусовидной формы, являвшаяся частью ритуального сосуда (курильницы), обнаруженная на глубине 60 см.
Фото: МКИ РК
Расположение памятника вблизи высоких гор и озер, специфика строения храма и виды найденных артефактов позволяют предположить, что сооружение использовалось в качестве ритуального храма, а каменные орудия труда свидетельствуют о развитии земледелия, в частности, обработки земли и сбора урожая.
Фото: МКИ РК
Археологи Центрального музея планируют продолжать систематические раскопки и исследования исторических объектов в различных регионах страны, открывая новые страницы древней истории Казахстана, уточнили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.
Ранее уникальную находку обнаружили ученые близ Караганды.