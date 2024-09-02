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Раскопки храма и курганов в Туркестанской области привели к уникальным находкам

раскопки в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 20:36 Фото: МКИ РК
Специалисты отдела археологии Центрального музея завершили полевые исследования археологического памятника, расположенного вблизи села Кызылколь в Сузакском районе Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
По информации Astana TV со ссылкой на МКИ РК, исследования включали раскопки храма и двух курганов, что позволило получить уникальные артефакты, относящиеся к Кангюйской культуре, датируемой II веком до нашей эры.

Как уточняется, в ходе раскопок были найдены кости и рога крупного и мелкого рогатого скота, каменные орудия труда, ступки, терочники и жернова, а также фрагменты керамики, включая ручки сосудов и пуговицы для одежды. Особый интерес вызвала находка в западной части храма – керамическая ножка конусовидной формы, являвшаяся частью ритуального сосуда (курильницы), обнаруженная на глубине 60 см.

раскопки в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 20:36

Фото: МКИ РК

Расположение памятника вблизи высоких гор и озер, специфика строения храма и виды найденных артефактов позволяют предположить, что сооружение использовалось в качестве ритуального храма, а каменные орудия труда свидетельствуют о развитии земледелия, в частности, обработки земли и сбора урожая.

раскопки в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 20:36

Фото: МКИ РК

Археологи Центрального музея планируют продолжать систематические раскопки и исследования исторических объектов в различных регионах страны, открывая новые страницы древней истории Казахстана, уточнили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.

Ранее уникальную находку обнаружили ученые близ Караганды.

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