Уникальная находка археологов переписывает историю государства Кангюй

Экспедиция центра археологии Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова завершила очередной этап исследований на городище Культобе и могильнике Кылышжар. Этот полевой сезон принес ученым ряд уникальных находок, сообщает Zakon.kz.

Специалисты с гордостью заявляют, что обнаруженные артефакты не только расширяют представления о государстве Кангюй, но и подтверждают высокий уровень развития цивилизации, существовавшей на юге Казахстана.

Так, этот полевой сезон подарил археологам новые образцы древней письменности.

На городище Культобе была обнаружена крупная платформенная конструкция с включениями керамики и обожженного кирпича. Особый интерес представляют прямоугольные и трапециевидные кирпичи, на некоторых из которых сохранились древние надписи. Часть текстов уже расшифрована. Так, один из них повествует о важном геополитическом событии, связанном с основанием города на землях намадов.

Впервые исследователи встретили и этническое обозначение "люди шатров", которые по мнению специалистов, относятся к кочевым племенам, входящих в состав государства Кангюй.

"Удалось обнаружить сразу 14 фрагментов, среди которых один почти полный текст, два с достаточно серьезной информацией. Это, пожалуй, одна из самых серьезных по объему информаций лингвистического характера. То есть если на этот год мы имели порядка 1640-1650 знаков, оформленных где-то в 80 строк, то пополнилось сейчас почти на 400-300 знаков точно и где-то 15 строк", – Александр Подушкин, профессор ЮКПУ им.Узбекали Жанибекова.

Не менее важной находкой стали следы использования своеобразной матрицы для тиражирования текстов. Исследователи обнаружили оттиск, выполненный прямоугольной формой с уже набранным письмом.

"Есть аналоги, очень древние аналоги, связаны с государством Ассирия, где Ашшурбанапаал, один из царей, практиковал копии письменных документов для своих вассалов и рассылал их в разные стороны". Александр Подушкин

Продолжаются исследования и на могильнике Кылышжар. Здесь вместе со студентами археологи вскрыли четыре погребальных сооружения. Два из них оказались полностью разграбленными еще в древности. Однако остальные захоронения сохранили артефакты, позволяющие делать важные этнические и хронологические выводы.

"Женщина того времени 18-20 лет, рядом нашли керамику, нож и жертвенное мясо. И предполагаем что было ожерелье из позолоченного гагата", – Мухамедали Алькен, студент.

Найденные бусины, как говорится в публикации издания Отырар, располагались в разных частях погребальной камеры. Это позволяет предположить, что они использовались для расшивки погребального савана. По традиции умерших заворачивали в ткань перед захоронением. Кроме того, в могиле обнаружены небольшой нож и два керамических сосуда.

"Мы еще раз убедились в том, что государство Кангюй имело очень высокого уровня материальную и духовную культуру. И что эти артефакты оставлены различными этносами. И если говорить о письменности, вот она перед вами, то это однозначно выдающееся цивилизационное достижение человечества". Профессор Александр Подушкин

Кангюй – это древнее государство, существовавшее во II веке до н. э. – IV веке н. э. на юге Казахстана и Средней Азии. Оно играло ключевую роль в торговле, контролируя важнейшие участки Великого шелкового пути, соединявшего Китай с Римом, Парфией и Индией.

Немного ранее в Казахстане сделали другое уникальное открытие. О нем можно узнать по этой ссылке.