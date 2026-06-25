#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
События

Уникальная находка археологов переписывает историю государства Кангюй

Археологи, археология, археологические раскопки, раскопки, археологические находки, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 10:51 Фото: Zakon.kz
Экспедиция центра археологии Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова завершила очередной этап исследований на городище Культобе и могильнике Кылышжар. Этот полевой сезон принес ученым ряд уникальных находок, сообщает Zakon.kz.

Специалисты с гордостью заявляют, что обнаруженные артефакты не только расширяют представления о государстве Кангюй, но и подтверждают высокий уровень развития цивилизации, существовавшей на юге Казахстана.

Так, этот полевой сезон подарил археологам новые образцы древней письменности.

На городище Культобе была обнаружена крупная платформенная конструкция с включениями керамики и обожженного кирпича. Особый интерес представляют прямоугольные и трапециевидные кирпичи, на некоторых из которых сохранились древние надписи. Часть текстов уже расшифрована. Так, один из них повествует о важном геополитическом событии, связанном с основанием города на землях намадов.

Впервые исследователи встретили и этническое обозначение "люди шатров", которые по мнению специалистов, относятся к кочевым племенам, входящих в состав государства Кангюй.

"Удалось обнаружить сразу 14 фрагментов, среди которых один почти полный текст, два с достаточно серьезной информацией. Это, пожалуй, одна из самых серьезных по объему информаций лингвистического характера. То есть если на этот год мы имели порядка 1640-1650 знаков, оформленных где-то в 80 строк, то пополнилось сейчас почти на 400-300 знаков точно и где-то 15 строк", – Александр Подушкин, профессор ЮКПУ им.Узбекали Жанибекова.

Не менее важной находкой стали следы использования своеобразной матрицы для тиражирования текстов. Исследователи обнаружили оттиск, выполненный прямоугольной формой с уже набранным письмом.

"Есть аналоги, очень древние аналоги, связаны с государством Ассирия, где Ашшурбанапаал, один из царей, практиковал копии письменных документов для своих вассалов и рассылал их в разные стороны".Александр Подушкин

Продолжаются исследования и на могильнике Кылышжар. Здесь вместе со студентами археологи вскрыли четыре погребальных сооружения. Два из них оказались полностью разграбленными еще в древности. Однако остальные захоронения сохранили артефакты, позволяющие делать важные этнические и хронологические выводы.

"Женщина того времени 18-20 лет, рядом нашли керамику, нож и жертвенное мясо. И предполагаем что было ожерелье из позолоченного гагата", – Мухамедали Алькен, студент.

Найденные бусины, как говорится в публикации издания Отырар, располагались в разных частях погребальной камеры. Это позволяет предположить, что они использовались для расшивки погребального савана. По традиции умерших заворачивали в ткань перед захоронением. Кроме того, в могиле обнаружены небольшой нож и два керамических сосуда.

"Мы еще раз убедились в том, что государство Кангюй имело очень высокого уровня материальную и духовную культуру. И что эти артефакты оставлены различными этносами. И если говорить о письменности, вот она перед вами, то это однозначно выдающееся цивилизационное достижение человечества".Профессор Александр Подушкин

Кангюй – это древнее государство, существовавшее во II веке до н. э. – IV веке н. э. на юге Казахстана и Средней Азии. Оно играло ключевую роль в торговле, контролируя важнейшие участки Великого шелкового пути, соединявшего Китай с Римом, Парфией и Индией.

Немного ранее в Казахстане сделали другое уникальное открытие. О нем можно узнать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
древние артефакты, археология, Туркестанская область
22:35, 06 сентября 2025
На юге Казахстана нашли захоронения с уникальными золотыми украшениями бронзового века
Раскопки в Южном Казахстане, эпоха государства Кангюй
16:02, 13 ноября 2023
Археологи из Южного Казахстана рассказали об уникальном погребении эпохи государства Кангюй
Что хранят курганы: рядом с Туркестаном археологи сделали массу интересных находок
12:22, 10 июля 2023
Что хранят курганы: рядом с Туркестаном археологи сделали массу интересных находок
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новичок &quot;Алтая&quot; Дмитрий Подстрелов сравнил чемпионаты Казахстана и Белоруссии
10:55, Сегодня
Новичок "Алтая" Дмитрий Подстрелов сравнил чемпионаты Казахстана и Белоруссии
Восходящая звезда &quot;Актобе&quot; Виталий Латурнус заинтересовал украинские клубы
10:38, Сегодня
Восходящая звезда "Актобе" Виталий Латурнус заинтересовал украинские клубы
Иэн Гэрри
10:21, Сегодня
Иэн Гэрри подписал контракт с Эдди Хирном перед боем с Исламом Махачевым
МОК обещает каждому участнику Олимпийских игр по 10 тысяч долларов
10:01, Сегодня
МОК обещает каждому участнику Олимпийских игр по 10 тысяч долларов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: