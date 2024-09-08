Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как соленые огурцы, квашенная капуста и кумыс влияют на здоровье

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 01:04 Фото: pixabay
Ученые заявили о том, что ферментированные продукты полезны не только для здоровья человека, но и для окружающей среды, а также могут смягчить проблему голода на планете, сообщает Zakon.kz.

Согласно некоторым данным, пишет Frontiers in Nutrition, ферментированные продукты могут снизить риск грибковых и бактериальных инфекций женской половой системы. Бактерии Bifidobacterium и Lactobacillus из квашеных продуктов связаны с лучшим здоровьем кишечника, от которого напрямую зависит состояние мозга.

Эксперты предполагают, что ферментированные продукты способны повысить чувствительность к инсулину, тем самым снизив риск диабета. Также возможно, что они могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний через влияние на холестерин. Процесс ферментации может повышать усвояемость кальция и железа, что важно для людей с остеопорозом или анемией соответственно.

Как уточняется, благодаря долгому сроку хранения и питательности ферментированные продукты могут смягчить проблему дефицита питательных веществ у людей из бедных стран. Поэтому важно сохранять традиции употребления кимчи, кумыса, пасты твенджан и других этнических ферментированных продуктов. Авторы исследования считают, что урбанизация и изменение пищевых привычек ставят их под угрозу.

Ученые планируют оценить каждый из аспектов пользы ферментированных продуктов в рамках европейского проекта PIMENTO. Он гарантирует, что польза ферментированных продуктов подкреплена надежными научными доказательствами.

Ранее сообщалось, какая диета снижает риск летального исхода.

Читайте также

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение
На месте землетрясений нужно искать золотые жилы – исследование
Елена Беляева
Интересное 2024 год Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Маша Распутина,
Распутина рассказала, почему десять лет не разговаривала с Филиппом Киркоровым
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
призеры, XVII летние Паралимпийские игры
Казахстан завершил XVII летние Паралимпийские игры с рекордным количеством медалей
Алматы, вид на город Алматы, достопримечательности города, лето, флаги Казахстана, Кок-Тобе, Центральный Государственный музей РК, статуя Золотого человека, горы, туризм
В Алматы временно ограничили движение транспорта
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: