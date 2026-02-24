#Референдум-2026
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Советы

Кто должен отказаться от квашеной капусты

капуста, овощи, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 13:46 Фото: pexels
Квашеная капуста подходит не всем. Ее не стоит употреблять людям с гастритом, язвенной болезнью, синдромом раздраженного кишечника и другими заболеваниями ЖКТ, а также при артериальной гипертензии и болезнях почек, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредил и рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, квашеная капуста, несомненно, полезный функциональный продукт, но подходит не всем.

"Людям с перечисленными заболеваниями употребление квашеной капусты не рекомендуется, так как даже небольшие порции могут вызывать боли в животе, вздутие, изжогу и скачки давления".Андрей Тяжельников

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее феномен раннего пробуждения между 3 и 4 часами утра получил объяснение от специалистов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
