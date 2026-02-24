Кто должен отказаться от квашеной капусты
Фото: pexels
Квашеная капуста подходит не всем. Ее не стоит употреблять людям с гастритом, язвенной болезнью, синдромом раздраженного кишечника и другими заболеваниями ЖКТ, а также при артериальной гипертензии и болезнях почек, сообщает Zakon.kz.
Об этом предупредил и рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По его словам, квашеная капуста, несомненно, полезный функциональный продукт, но подходит не всем.
"Людям с перечисленными заболеваниями употребление квашеной капусты не рекомендуется, так как даже небольшие порции могут вызывать боли в животе, вздутие, изжогу и скачки давления".Андрей Тяжельников
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
