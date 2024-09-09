Ученые раскрыли, почему гренландские акулы живут 500 лет

Новые исследования показали, почему гренландская акула живет дольше всех позвоночных животных. Ее продолжительность жизни 500 лет, сообщает Zakon.kz.

Гренландская акула (Somniosus microcephalus) имеет среднюю продолжительность жизни примерно 250 лет, но может прожить более 500 лет. Это делает ее наиболее долгоживущим позвоночным созданием в мире. Эти акулы обитают в Северном Ледовитом и Северном Атлантическом океанах на глубине до 2647 м.

По информации LiveScience, ученые установили, что гренландские акулы могут жить сотни лет благодаря их активному метаболизму, который не меняется по мере взросления акулы. Это удивительное открытие противоречит предыдущим предположениям ученых.

Метаболизм – это химический процесс, в котором ферменты расщепляют питательные вещества в энергию и процессы, которые используют эту энергию для построения и восстановления тканей.

Стабильный метаболизм в течение возраста гренландских акул свидетельствует о том, что они не дегенерируют как другие животные. Это, вероятно, является причиной их длительной жизни.

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