Ученые рассказали, где туристы могут встретить 500-летних акул-долгожителей

Гренландские акулы, скрывающиеся в ледяных глубинах Северной Атлантики, – одни из самых долгоживущих и загадочных существ океана, сообщает Zakon.kz.

По данным Gismeteo.ru, недавнее исследование, проведенное специалистами Гренландского института природных ресурсов и Датского естественно-исторического музея, дало неожиданный результат: вероятнее всего, такие акулы появляются на свет гораздо южнее, ближе к берегам Дании, чем предполагалось.

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По словам морского биолога Петера Раска Меллера, эти данные значительно расширяют представление о биологии и расселении гренландской акулы (Somniosus microcephalus). Несмотря на то, что эти хищники могут прожить более 500 лет, где именно они размножаются – до сих пор тайна.

Гренландская акула включена в Красный список МСОП как уязвимый вид. Основная угроза ее существованию – чрезмерный вылов. Как отмечает эксперт по охране морских хищников Дэвид Шиффман, без понимания того, где находятся новорожденные особи, защитить их крайне трудно.

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Чтобы восполнить этот пробел, исследователи проанализировали исторические данные за последние 150 лет, в том числе записи рыбаков и судовые журналы. Эти архивные источники помогли составить новую картину возможных зон размножения древнейших акул планеты.

Ранее эксперты объяснили, почему акулы подплывают к берегам Турции этим летом.