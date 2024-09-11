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На Байконуре все готово к запуску космической ракеты

На Байконуре готовятся к запуску космической ракеты, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 19:19 Фото: t.me/roscosmos_gk
Появилось видео, как экипаж корабля "Союз МС-26" готовится к полету с космодрома "Байконур", сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в публикации в официальном Telegram-канале Госкорпорации "Роскосмос", командир корабля "Союз МС-26", космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин доложил председателю Государственной комиссии, первому заместителю главы Роскосмоса Александру Иванову о готовности экипажа к полету.

"Атмосфера Байконура влюбляет в себя", – подписали видео в Telegram-канале.

Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-26" запланирован на 11 сентября 2024 года на 21:00. В 21:23 взлетит ракета.

Корабль доставит на Международную космическую станцию космонавтов Алексея Овчинина и Ивана Вагнера (спецкор ТАСС), а также самого старшего из действующих астронавтов NASA Дональда Петтита. Их дублерами выступают космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким.

Трансляцию запуска пилотируемого корабля "Союз МС-26" можно увидеть по ссылке.

подготовке к старту на Байконуре, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 19:19

Фото: t.me/roscosmos_gk

Экипаж МКС-72 будет работать на орбите 202 дня. Корабль доберется до модуля "Рассвет" спустя три часа после старта, ожидаем стыковку с Международной космической станцией в 22:33 мск (в 23.33 по времени Астаны). На станции корабль ждет экипаж 71-й длительной экспедиции – космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

подготовка экипажа к запуску ракеты , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 19:19

Фото: t.me/roscosmos_gk

"До космоса – несколько часов, погружаем вас в атмосферу дня! Экипаж корабля "Союз МС-26" уже на стартовом комплексе. ‎Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Дональд Петтит поднялись на лифте в корабль, где через несколько минут займут места в ложементах", – отмечается в публикации.

Ранее мы показывали подготовку ракеты с кораблем "Союз МС-26" к старту на МКС.

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