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Мир

Байконур продолжает готовиться к запуску ракеты на МКС

14 июля полет корабля Союз на МКС, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 07:05 Фото: пресс-служба космодрома
1 июля на Байконуре дали официальный старт подготовки экипажей к космическому полету на Международную космическую станцию корабля "Союз МС-29", сообщает Zakon.kz.

Так перед зданием гостиницы "Космонавт" на флагштоки были подняты флаги стран, участвующих в запуске корабля "Союз МС-29":

  • Казахстана;
  • России;
  • США.
"Эта церемония символизирует официальный старт заключительного этапа подготовки космонавтов к космическому полету", – передает пресс-служба Роскосмоса.

До запланированного запуска осталось две недели. Эти дни у космонавтов распланированы по минутам:

  • финальные тренировки;
  • медобследования и эксперименты;
  • торжественные мероприятия.

По информации NASA, в основной экипаж корабля "Союз МС-29" вошли:

  • Петр Дубров – командир экипажа, космонавт Роскосмоса;
  • Анна Кикина – бортинженер, космонавт Роскосмоса;
  • Анил Менон – бортинженер, астронавт NASA.

30 июня они примерили скафандры.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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