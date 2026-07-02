Байконур продолжает готовиться к запуску ракеты на МКС

1 июля на Байконуре дали официальный старт подготовки экипажей к космическому полету на Международную космическую станцию корабля "Союз МС-29", сообщает Zakon.kz.

Так перед зданием гостиницы "Космонавт" на флагштоки были подняты флаги стран, участвующих в запуске корабля "Союз МС-29":

Казахстана;

России;

США.

"Эта церемония символизирует официальный старт заключительного этапа подготовки космонавтов к космическому полету", – передает пресс-служба Роскосмоса.

До запланированного запуска осталось две недели. Эти дни у космонавтов распланированы по минутам:

финальные тренировки;

медобследования и эксперименты;

торжественные мероприятия.

По информации NASA, в основной экипаж корабля "Союз МС-29" вошли:

Петр Дубров – командир экипажа, космонавт Роскосмоса;

Анна Кикина – бортинженер, космонавт Роскосмоса;

Анил Менон – бортинженер, астронавт NASA.

30 июня они примерили скафандры.