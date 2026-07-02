Байконур продолжает готовиться к запуску ракеты на МКС
Фото: пресс-служба космодрома
1 июля на Байконуре дали официальный старт подготовки экипажей к космическому полету на Международную космическую станцию корабля "Союз МС-29", сообщает Zakon.kz.
Так перед зданием гостиницы "Космонавт" на флагштоки были подняты флаги стран, участвующих в запуске корабля "Союз МС-29":
- Казахстана;
- России;
- США.
"Эта церемония символизирует официальный старт заключительного этапа подготовки космонавтов к космическому полету", – передает пресс-служба Роскосмоса.
До запланированного запуска осталось две недели. Эти дни у космонавтов распланированы по минутам:
- финальные тренировки;
- медобследования и эксперименты;
- торжественные мероприятия.
По информации NASA, в основной экипаж корабля "Союз МС-29" вошли:
- Петр Дубров – командир экипажа, космонавт Роскосмоса;
- Анна Кикина – бортинженер, космонавт Роскосмоса;
- Анил Менон – бортинженер, астронавт NASA.
30 июня они примерили скафандры.
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