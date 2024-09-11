Психологи узнали, как любовь к животным влияет на отношения с людьми
Согласно исследованиям опубликованным в журнале Social Psychology and Society, чем сильнее радость от общения с питомцем, тем больше желания помогать людям, однако любовь к животным не всегда связана с заботой о природе.
Чтобы подтвердить эту теорию, исследователи опросили 284 человека, средний возраст которых 25 лет. Участники прошли стандартизированные опросы, включая модифицированную Лексингтонскую шкалу привязанности к питомцам, шкалу экологической идентичности и шкалу моральных мотивов.
Ученые определили, что привязанность к питомцам действительно связана с просоциальными качествами личности. Например, чем больше человек чувствует радость от общения с питомцем, тем более вероятно, что он будет избегать конфликтных ситуаций, помогать другим людям и стремиться не причинять им вреда.
По мнению исследователей, тот факт, что привязанность к питомцам влияет на способность человека проявлять эмпатию и к другим людям, обосновывает применение воспитательных и образовательных практик, связанных с заботой о животных.
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