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Психологи узнали, как любовь к животным влияет на отношения с людьми

Исследования о животных, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 03:12 Фото: pixabay
Ученые выявили связь между привязанностью к домашним питомцам и отношением к природе и другим людям, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованиям опубликованным в журнале Social Psychology and Society, чем сильнее радость от общения с питомцем, тем больше желания помогать людям, однако любовь к животным не всегда связана с заботой о природе.

Чтобы подтвердить эту теорию, исследователи опросили 284 человека, средний возраст которых 25 лет. Участники прошли стандартизированные опросы, включая модифицированную Лексингтонскую шкалу привязанности к питомцам, шкалу экологической идентичности и шкалу моральных мотивов.

Ученые определили, что привязанность к питомцам действительно связана с просоциальными качествами личности. Например, чем больше человек чувствует радость от общения с питомцем, тем более вероятно, что он будет избегать конфликтных ситуаций, помогать другим людям и стремиться не причинять им вреда.

По мнению исследователей, тот факт, что привязанность к питомцам влияет на способность человека проявлять эмпатию и к другим людям, обосновывает применение воспитательных и образовательных практик, связанных с заботой о животных.

Ранее ученые обнаружили уникальные виды грибов в нацпарке Казахстана.

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