Советы

Красная Луна 7 сентября откроет коридор затмений: что это значит

Красная луна, астрология, коридор затмений , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 00:05 Фото: pixabay
В ночь на воскресенье жители Земли смогут наблюдать редкое явление – лунное затмение, во время которого спутник приобретет насыщенный красный оттенок и визуально станет больше, сообщает Zakon.kz.

Это событие откроет так называемый коридор затмений, который завершится 21 сентября частичным солнечным затмением, пишет Клопс.Ru

Астрологи называют этот двухнедельный период временем повышенной энергетической активности. По их словам, он может повлиять на эмоциональное состояние и жизненные обстоятельства. В этот период рекомендуется избегать начала новых проектов, смены работы, заключения серьезных сделок, переездов и новых отношений, так как последствия могут быть непредсказуемыми.

Специалисты советуют уделить внимание внутреннему состоянию, завершению текущих дел и восстановлению душевного равновесия. Полезно отказаться от поспешных решений и эмоциональных всплесков, больше отдыхать и следить за режимом сна и питания.

Кроме того, астрологи рекомендуют поддерживать близких и прощать обиды – это поможет легче пережить напряженный период.

А ранее были названы знаки, которым повезет с 1 по 7 сентября 2025 года. 

Айсулу Омарова
