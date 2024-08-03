Природные силы Земли могут спасти ледники Антарктиды от таяния

Канадские ученые из Университета Макгилла выяснили, что естественные силы Земли могут снизить повышение уровня моря, если в ближайшие десять лет сократятся парниковые выбросы, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv). В работе специалисты сфокусировались на Антарктическом регионе и взаимодействии полярного ледяного щита с землей под ним.

"Если выбросы быстро сократятся, ограничивая глобальное потепление, то подъем ледников может действовать как естественный тормоз для потери ледяной массы, замедляя ее скольжение в океан. Как показал анализ, такая динамика может снизить вклад Антарктиды в повышение уровня моря на 40%", – утверждают ученые.

Исследователи поясняют, что их работа поможет лучше прогнозировать воздействие изменения климата на повышение уровня моря и разработать эффективную политику в области охраны окружающей среды.

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