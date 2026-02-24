"Зеленые леса" дали обратный эффект в борьбе с глобальным потеплением

До сих пор считалось, что высадка деревьев является лучшим способом борьбы с глобальным потеплением: деревья поглощают из воздуха углекислый газ (который образует парниковые процессы). Недавнее исследование показало, что это не однозначно, сообщает Zakon.kz.

В журнале Global Change Biology исследователи опубликовали наблюдения за европейскими лесами, сопоставив химический состав почвы между 1984 и 2022 годами. Оказалось, что за это время леса потеряли часть углерода из глубоких слоев почвы – до 17%.

По мнению исследователей, в условиях глобального потепления леса лишь ускоряют процессы высвобождения углерода, накопленного в почве в предыдущие эпохи.

Рост средней температуры и количества дождей активизирует микроорганизмы в земле, которые разлагают органические остатки растений, выпуская углекислый газ обратно в атмосферу.

Главная проблема заключается в том, что деревья своими корнями разрывают верхние слои почвы, открывая микроорганизмам более легкий путь вглубь земли. Этот процесс выявили в сосновых лесах Бельгии и Шотландии, которые высадили на бывших лугах.

Там запасы углерода в почве уменьшились вдвое по сравнению с травянистыми участками. Таким образом, углерод, который мог бы лежать в земле веками, идет в атмосферу.

По мнению ученых, это не означает, что сажать леса вредно – они все равно накапливают углерод в стволах и листьях.

