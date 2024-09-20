Ботаник вырастил исчезающие деревья с помощью зеркал
На западе Тихого океана есть группа мелких островов, которые называют Марианскими. На территории двух самых северных островов, Рота и Гуам, растет редкое бобовое дерево Serianthes nelsonii, численность которого не превышает и сотни экземпляров.
Ботаник из Гуамского университета Томас Марлер решил помочь S.nelsonii, а также нескольким другим исчезающим деревьям.
Исследователь провел опыт, разложив вокруг молодых деревьев зеркала и оставив их на несколько месяцев. Обработанные таким образом сеянцы оказались выше и втрое чаще выживали.
Фото: EurekAlert!/Thomas E. Marler.
Высота "зеркальных" бобовых оказалась на 41% выше, чем у выживших растений без подобной подстилки. Увеличился и диаметр их стебля – у земли он был на 60% больше, чем у обычных деревьев.
В целом же все три вида показали положительную реакцию на зеркальную подстилку: за время эксперимента они получали на 170% больше отраженного света, чем другие деревья. Такой подход может помочь восстановить популяцию вымирающих бобовых, чей подрост не выживает в темной среде под пологом леса.
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