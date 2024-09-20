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Ботаник вырастил исчезающие деревья с помощью зеркал

Ботаник провел эксперимент, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 07:16 Фото: pixabay
Американский ботаник на Марианских островах придумал, как спасти популяцию вымирающих бобовых деревьев. Молодые побеги гибли в тени лесного полога через несколько недель после прорастания, сообщает Zakon.kz.

На западе Тихого океана есть группа мелких островов, которые называют Марианскими. На территории двух самых северных островов, Рота и Гуам, растет редкое бобовое дерево Serianthes nelsonii, численность которого не превышает и сотни экземпляров.

Ботаник из Гуамского университета Томас Марлер решил помочь S.nelsonii, а также нескольким другим исчезающим деревьям.

Исследователь провел опыт, разложив вокруг молодых деревьев зеркала и оставив их на несколько месяцев. Обработанные таким образом сеянцы оказались выше и втрое чаще выживали.

Ботаник провел эксперимент, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 07:16

Фото: EurekAlert!/Thomas E. Marler.

По информации журнала
Agronomy, Марлер отобрал наиболее здоровые ростки высотой 4,5-5,5 см. Под выбранные 48 сеянцев, по 16 на каждый вид, ботаник положил мозаику из шестиугольных зеркал диаметром по 7,5 см. Следующие 11 недель растения регулярно поливали и наблюдали за развитием.

Высота "зеркальных" бобовых оказалась на 41% выше, чем у выживших растений без подобной подстилки. Увеличился и диаметр их стебля – у земли он был на 60% больше, чем у обычных деревьев.

В целом же все три вида показали положительную реакцию на зеркальную подстилку: за время эксперимента они получали на 170% больше отраженного света, чем другие деревья. Такой подход может помочь восстановить популяцию вымирающих бобовых, чей подрост не выживает в темной среде под пологом леса.

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