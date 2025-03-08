В Павлодаре снимали с дерева юношу, который пытался спасти кота

В Павлодаре молодой человек решил спасти кота, который залез на дерево и долгое время жалобно мяукал, потому что не мог спуститься. Снимать обоих пришлось сотрудникам МЧС, сообщает Zakon.kz.

Юноша забрался на дерево легко. Он взял кота, положил в специальную сумку, но понял, что оказался на значительной высоте и не сможет безопасно спуститься вниз.

"Молодой человек попросил очевидцев позвонить на номер 112. Прибывшие на вызов сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью трехколенной лестницы спустили мужчину 2003 года рождения вместе с котом на землю. В результате операции никто не пострадал", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Фото: МЧС РК

8 марта на территории Казахстана зарегистрировано землетрясение. Его очаг располагался на территории Казахстана в 48 км от города Зайсан. Речь идет о горной местности в Восточно-Казахстанской области.