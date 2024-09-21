Илон Маск рассказал об особенностях нового зрительного импланта

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, что новый зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, сообщает Zakon.kz.

При этом в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку, отметил Маск в соцсети X.

"Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит видеть даже тем, кто был незрячим от рождения", – объяснил бизнесмен.

Илон Маск уточнил, что сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, но в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре.

The Blindsight device from Neuralink will enable even those who have lost both eyes and their optic nerve to see.



Provided the visual cortex is intact, it will even enable those who have been blind from birth to see for the first time.



To set expectations correctly, the vision… https://t.co/MYLHNcPrw6 pic.twitter.com/RAenDpd3fx — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2024

Ранее Маск заявил, что человечество от гибели может спасти изучение космического пространства. Миллиардер считает, что однажды большая комета столкнется с Землей и уничтожит практически все живое, как это неоднократно случалось в прошлом.