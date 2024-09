Илон Маск рассказал об особенностях нового зрительного импланта

При этом в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку, отметил Маск в соцсети X.

Илон Маск уточнил, что сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, но в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре.

The Blindsight device from Neuralink will enable even those who have lost both eyes and their optic nerve to see.



Provided the visual cortex is intact, it will even enable those who have been blind from birth to see for the first time.



