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Илон Маск рассказал об особенностях нового зрительного импланта

зрение, глаза, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 09:33 Фото: pixabay
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал, что новый зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, сообщает Zakon.kz.

При этом в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку, отметил Маск в соцсети X.

"Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит видеть даже тем, кто был незрячим от рождения", – объяснил бизнесмен.

Илон Маск уточнил, что сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, но в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре.

Ранее Маск заявил, что человечество от гибели может спасти изучение космического пространства. Миллиардер считает, что однажды большая комета столкнется с Землей и уничтожит практически все живое, как это неоднократно случалось в прошлом.

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