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Мозг мужчин уменьшается в течение дня – исследование

мозг, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 10:23 Фото: pixabay
Американские ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили гормональный цикл в мужском организме, влияющий на объем мозга, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Neuroscience (JONS).

Специалисты сканировали мозг 26-летнего мужчины 40 раз в течение 30 дней с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Сеансы проводили либо в семь часов утра, либо в восемь часов вечера.

"Как показало исследование, объем мозга в мужском организме связан с уровнями стероидных гормонов – тестостерона, кортизола и эстрадиола. Оказалось, что в течение дня объем серого вещества в мозге добровольца снижался в среднем примерно на 0,6%", – пояснили ученые.

Больше всего сократились две области коры, известные как затылочная и теменная. Изменения также наблюдались в более глубоких структурах мозга, включая мозжечок, ствол и части гиппокампа. Эти области соответственно участвуют в координации движений, передаче информации между мозгом и телом и хранении воспоминаний.

"Уменьшение объема мозга происходит параллельно с ежедневным снижением гормонов. Однако пока не ясно, служат ли гормоны движущей силой наблюдаемых изменений", – говорится в исследовании.

В другом эксперименте команда изучала того же человека, но рассматривала закономерности коммуникации между различными частями мозга. Ученые обнаружили, что "когерентность" – мера синхронизации – в мозге росла и падала вместе с уровнями стероидных гормонов.

Специалисты отметили, что гормональные процессы затрагивают зоны, ответственные за визуальную информацию. В течение дня они теряли как объем, так и когерентность.

Ранее ученые рассказали, кто чаще совершает ДТП – женщины или мужчины. Чтобы проверить гипотезу, проанализировали около 160 тыс. судебных решений по делам о нарушении правил дорожного движения с 2010 по 2022 год.

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