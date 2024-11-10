Молоко увеличивает риски болезней сердца для женщин – исследование
Научная работа опубликована в журнале BMC Medicine. При этом у мужчин такая связь не выявлена. Анализ показал, что женщинам лучше предпочесть молоку кисломолочные продукты.
Авторов интересовали прежде всего неферментированные и ферментированные молочные продукты. В первом случае это обычное молоко, сливки и масло, то есть продукты из пастеризованного молока с разной степенью жирности.
Во втором – продукты, которые подвергаются ферментации, или кисломолочные: кефир, простокваша, йогурт, сыр. За 33 года наблюдений специалисты установили 17 896 случаев ИБС, из них 10 714 – инфаркта миокарда, подтвержденных клинически.
ИБС – ишемическая болезнь сердца – состояние, вызываемое
хроническим недостаточным снабжением клеток сердечной мышцы кислородом и
питательными веществами.
Шведские исследователи, в частности, оценивали потребление неферментированного или кисломолочного молока в зависимости от времени развития заболеваний.
Ранее исследователи из Геттисбергского колледжа выяснили, как вкусовые предпочтения влияют на характер человека.