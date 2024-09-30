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Важное открытие в биотехнологии сделали казахстанские ученые

Важное открытие в биотехнологии сделали казахстанские ученые, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 11:38 Фото: пресс-служба ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Ученые открыли уникальное свойство гена растения, делающее его стрессоустойчивым. Об этом 30 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, сообщает Zakon.kz.

Совместное научное открытие ученой лаборатории биотехнологии растений им. Р. Омарова ЕНУ, PhD, старшего преподавателя Жадырасын Нурбековой и научных сотрудников Института Блауштейна Университета Бен Гурион опубликовано в научном издании The plant journal.

По словам ученых, в будущем результаты исследования можно применить на пользу отечественной аграрной промышленности и это повлияет на развитие экономики страны.

"Научное открытие, над которым работали четыре года, определило новую роль гена альдегидоксидаза-2 в растении Арабидопсис. Ранее в научном сообществе не встречалось ни одного аналогичного исследования".Пресс-служба ЕНУ им. Л. Н. Гумилева

Как отметила ученая Жадырасын Нурбекова, научных открытий в области изучения гена альдегидоксидаза-2 в растении Арабидопсис не было.

"У нас получилось первыми открыть функцию этого гена в этом растении. Это не означает, что он имеет только одну функцию. Растение Арабидопсис обладает четырьмя генами альдегидоксидазы. В своем исследовании на примере данного растения мы доказали, что отсутствие или уменьшение активности гена альдегидоксидаза-2 приводит к повышению гена альдегидоксидаза-3. Это, в свою очередь, снижает старение листьев Арабидопсиса и уменьшает количество токсичных альдегидов", – пояснила она.

Учеными был проведен эксперимент с использованием мутированных и диких растений Арабидопсис. В ходе исследования мутированные растения с низким геном альдегидоксидаза-2 показали высокую устойчивость к таким видам стресса, как ультрафиолет и Rose Bengal (Бенгальский розовый – известный генератор синглетного кислорода, который участвует в перекисном окислении липидов, что приводит к образованию токсичных альдегидов, которые при превышении определенного уровня могут привести к запрограммированной гибели клеток) за счет изменений в гене альдегидоксидаза-3 по сравнению с дикими.

В ЕНУ также рассказали, что Жадырасын Нурбекова открыла одну из функций гена альдегидоксидаза-3.

Жадырасын Нурбекова изучала направление "Биотехнология" на бакалавриате и магистратуре в ЕНУ. Молодой ученый продолжила свое обучение и научную деятельность в Израиле. Она семь лет обучалась на докторантуре и постдокторантуре Университета Бен-Гуриона. В этом году Жадырасын Нурбекова вернулась в свою альма-матер и делится исследовательским опытом со студентами.

The plant journal входит в топ-15 научных изданий мира, посвященных исследованиям в мире растений. Журнал с импакт-фактором 7 издается в квартиле Q1.

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