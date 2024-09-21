Ученые создали часы, предсказывающие дату смерти человека

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско создали приложение на основе искусственного интеллекта, помогающее пользователю узнать дату своей смерти, сообщает Zakon.kz.

Разработка получила название Death Clock – часы смерти, пишет New York Post.

"Перед началом использования программа собирает данные о состоянии здоровья пользователя с помощью специальных вопросников. Учитывается информация о весе, уровне сахара в крови, давлении, качестве сна, физической активности, наличии вредных привычек, питании и других факторах, влияющих на продолжительность жизни", – говорится в материале издания.

Помимо расчета предполагаемой даты смерти, приложение оценивает социальную жизнь и психическое состояния человека – сколько времени пользователь тратит на общение и какое настроение у него преобладает в определенный момент времени.

Отмечается, что "часы смерти" показывают дату ухода из жизни с точностью до дня. Дополнительно программа отображает биологический возраст и предлагает мотивационные инструменты, варианты упражнений, рекомендации по добавкам и идеи для здорового питания для увеличения жизненного срока.

По словам разработчиков, Death Clock могут мотивировать людей изменить образ жизни и отказаться от привычек, разрушающих здоровье. При этом мотивационный эффект основан на "пугающей близости" даты смерти.

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