Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ученые создали часы, предсказывающие дату смерти человека

часы, циферблат, время, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 09:06 Фото: pixabay
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско создали приложение на основе искусственного интеллекта, помогающее пользователю узнать дату своей смерти, сообщает Zakon.kz.

Разработка получила название Death Clock – часы смерти, пишет New York Post.

"Перед началом использования программа собирает данные о состоянии здоровья пользователя с помощью специальных вопросников. Учитывается информация о весе, уровне сахара в крови, давлении, качестве сна, физической активности, наличии вредных привычек, питании и других факторах, влияющих на продолжительность жизни", – говорится в материале издания.

Помимо расчета предполагаемой даты смерти, приложение оценивает социальную жизнь и психическое состояния человека – сколько времени пользователь тратит на общение и какое настроение у него преобладает в определенный момент времени.

Отмечается, что "часы смерти" показывают дату ухода из жизни с точностью до дня. Дополнительно программа отображает биологический возраст и предлагает мотивационные инструменты, варианты упражнений, рекомендации по добавкам и идеи для здорового питания для увеличения жизненного срока.

По словам разработчиков, Death Clock могут мотивировать людей изменить образ жизни и отказаться от привычек, разрушающих здоровье. При этом мотивационный эффект основан на "пугающей близости" даты смерти.

Ранее ученые перечислили полезные привычки, которые помогают дожить до 100 лет.

Читайте также

зрение, глаза
Илон Маск рассказал об особенностях нового зрительного импланта
исследование
Пользу оливок при лечении депрессии оценивают ученые
Ботаник провел эксперимент
Ботаник вырастил исчезающие деревья с помощью зеркал
Андрей Дюсупов
Интересное 2024 год Ученые Здоровье Смертность
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владислав Бакальчук высказал свою версию трагедии
Владислав Бакальчук о стрельбе: Мы прибыли в офис Wildberries с мировыми намерениями
прогноз погоды в Алматы
Жаркие выходные, дожди и дальнейшее похолодание: погода в Алматы на неделю
Умара Чичаева арестовали в Москве
Боец ММА арестован по делу о стрельбе в офисе Wildberries
волейболистка
Сабина Алтынбекова покоряет сердца жителей Турции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: