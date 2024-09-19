В Казахстане запустят пилот по приему научных работ на соискание премий через ИС
"Запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги "Прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий" сроком на шесть месяцев с возможностью подачи и рассмотрения заявлений на прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий в электронной форме в качестве альтернативы бумажному варианту", – говорится в документе.
Также разработан алгоритм оказания государственной услуги, который предусматривает подачу заявления в "Единое окно" национальной инновационной системы (astanahub.com) (ЕОНИС).
По итогам верификации ЕОНИС запрашивает сведения по диплому об академической или ученой степени из информационной системы "Единая платформа высшего образования" (ЕПВО).
В случае отсутствия сведений в ЕПВО данные заполняются вручную услугополучателем, электронные копии подтверждающих сведения документов прилагаются к заявлению.
После выбора премии в области науки, государственной научной стипендии услугополучателем прикладываются требуемые документы.
Необходимо представить следующие документы для премий в области науки:
- научная работа в виде монографий, глав в монографиях, статей, патентов, авторских свидетельств (не более пяти);
- описание работы (не более половины печатного листа), в котором излагается ее содержание, актуальность и новизна исследований, основные научные результаты, их значимость и возможность дальнейшего использования;
- выписка из протокола заседания консультативно-совещательного органа организации, выдвинувшей работу;
- справка с места основной работы кандидата на соискание премии;
- краткая характеристика научной деятельности кандидата на соискание премии, с указанием его творческого вклада (для коллективных работ);
- справка из организации, выдвинувшей работу, удостоверяющая, что представленная на конкурс работа (серия работ) не удостаивалась ранее премий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета;
- копия акта внедрения (при наличии);
- уведомление о действующем двадцатизначном текущем счете в карточной базе.
Документы для государственных научных стипендий:
- мотивированное ходатайство (рекомендация) консультативно-совещательного органа организации;
- справка с места основной работы кандидата на соискание государственной научной стипендии;
- список научных публикаций кандидата на соискание государственной научной стипендии за последние пять лет, а также оттиски наиболее важных из них (не более пяти);
- копия акта внедрения (при наличии);
- уведомление о действующем двадцатизначном текущем счете в карточной базе.
После подписания заявления через ЭЦП оно направляется в АРМ услугодателя на рассмотрение.
Как пояснили в Министерстве науки и высшего образования, цель проекта – реинжиниринг оказания государственной услуги "Прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий", а также повышение прозрачности и качества экспертизы конкурсных материалов, совершенствование конкурсного процесса.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 октября.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили правила присвоения ученых званий.