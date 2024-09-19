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В Казахстане запустят пилот по приему научных работ на соискание премий через ИС

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 14:49 Фото: pexels
МНВО подготовило приказ о реализации пилотного проекта по оказанию госуслуги "Прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий" посредством информационной системы "Единое окно Национальной инновационной системы", сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги "Прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий" сроком на шесть месяцев с возможностью подачи и рассмотрения заявлений на прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий в электронной форме в качестве альтернативы бумажному варианту", – говорится в документе.

Также разработан алгоритм оказания государственной услуги, который предусматривает подачу заявления в "Единое окно" национальной инновационной системы (astanahub.com) (ЕОНИС).

По итогам верификации ЕОНИС запрашивает сведения по диплому об академической или ученой степени из информационной системы "Единая платформа высшего образования" (ЕПВО).

В случае отсутствия сведений в ЕПВО данные заполняются вручную услугополучателем, электронные копии подтверждающих сведения документов прилагаются к заявлению.

После выбора премии в области науки, государственной научной стипендии услугополучателем прикладываются требуемые документы.

Необходимо представить следующие документы для премий в области науки:

  • научная работа в виде монографий, глав в монографиях, статей, патентов, авторских свидетельств (не более пяти);
  • описание работы (не более половины печатного листа), в котором излагается ее содержание, актуальность и новизна исследований, основные научные результаты, их значимость и возможность дальнейшего использования;
  • выписка из протокола заседания консультативно-совещательного органа организации, выдвинувшей работу;
  • справка с места основной работы кандидата на соискание премии;
  • краткая характеристика научной деятельности кандидата на соискание премии, с указанием его творческого вклада (для коллективных работ);
  • справка из организации, выдвинувшей работу, удостоверяющая, что представленная на конкурс работа (серия работ) не удостаивалась ранее премий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета;
  • копия акта внедрения (при наличии);
  • уведомление о действующем двадцатизначном текущем счете в карточной базе.

Документы для государственных научных стипендий:

  • мотивированное ходатайство (рекомендация) консультативно-совещательного органа организации;
  • справка с места основной работы кандидата на соискание государственной научной стипендии;
  • список научных публикаций кандидата на соискание государственной научной стипендии за последние пять лет, а также оттиски наиболее важных из них (не более пяти);
  • копия акта внедрения (при наличии);
  • уведомление о действующем двадцатизначном текущем счете в карточной базе.

После подписания заявления через ЭЦП оно направляется в АРМ услугодателя на рассмотрение.

Как пояснили в Министерстве науки и высшего образования, цель проекта – реинжиниринг оказания государственной услуги "Прием работ на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий", а также повышение прозрачности и качества экспертизы конкурсных материалов, совершенствование конкурсного процесса.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 октября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили правила присвоения ученых званий.

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Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Казахстан 2024 год Ученые
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