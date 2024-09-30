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Двух неизвестных науке пауков обнаружили в пустыне Кызылкум

Двух неизвестных науке пауков обнаружили в пустыне Кызылкум , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 21:44 Фото: Facebook/Институт зоологии РК
Институт зоологии РК обнаружил двух пауков на юге Казахстана, которые оказались новыми для науки. Они были описаны и получили названия Anagraphis karamola и Drassodes babenkoi, сообщает Zakon.kz.

По информации Института зоологии РК, оба вида относятся к семейству наземных охотников – Gnaphosidae. 

"Судя по всему, активность у них преимущественно ночная, поскольку днем они сидят в укрытиях (под камнями, в норах других животных, трещинах скал или земле). Доселе им удавалось оставаться незамеченными, но при встрече с нашими специалистами-арахнологами этого оказалось недостаточно. Теперь в мире на пару неизвестных науке пауков стало меньше", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате экспедиции был собран интересный материал и получены новые данные о пауках, обитающих на территории Кызылкума. 

Паук, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 21:44

Фото: facebook/Институт зоологии РК

Арахнологи обнаружили 54 вида пауков, из которых 27 видов (50% от собранных) были впервые отмечены в этой пустыне, а 10 видов (19%) и вовсе не были ранее известны на территории Казахстана. Ареал ряда видов включает несколько стран: Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Иран.

Ранее сообщалось, что Казахстан во Всемирном индексе инноваций занимает 78-е место из 133 стран.

Аймира Муксулова
Казахстан 2024 год Насекомые Наука
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