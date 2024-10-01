Что известно о новых видах пауков, обнаруженных на юге Казахстана

Казахстанские арахнологи обнаружили новые виды пауков в песчанике Кызылкума. Что это за разновидность и чем они интересны науке – в материале Zakon.kz.

Накануне на официальной странице Института зоологии Республики Казахстан в Facebook появилось заявление о том, что отечественные ученые обнаружили в ходе экспедиции на юге Казахстана пауков, которые были ранее неизвестны. Отмечалось, что два вида паука оказались новыми для науки. Ученые решили их назвать Anagraphis karamola и Drassodes babenkoi.

Название одного из них созвучно с названием горы Карамола, которая находится в этой пустыне и вблизи которой проводились исследования.

Несмотря песчаную местность, здесь заросли низкорослых трав и обширные саксаульники. Растительность по утрам, особенно в осенний период, покрывается капельками росы, которые конденсируются на растениях из-за туманов и предрассветной влажности.

Новые виды пауков были найдены сотрудниками лаборатории арахнологии и других беспозвоночных Института зоологии на равнине перед возвышающейся горой Карамола весной и осенью прошлого года.

"В результате исследования собраны данные о пауках, обитающих на территории Кызылкума – а это 54 вида пауков, из которых 27 видов, или 50% от обнаруженных, были впервые отмечены в этой пустыне. 10 видов пауков вовсе не были ранее известны на территории Казахстана", – отмечается в материалах научной работы специалистов института.

Так, ареал ряда видов включает в себя территорию нескольких стран: Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Иран.

"Два вида пауков – Anagraphis karamola и Drassodes babenkoi – оказались новыми для науки. Они относятся к семейству наземных охотников – Gnaphosidae. Судя по всему, активность у них преимущественно ночная, поскольку днем они сидят в укрытиях: под камнями, в норах других животных, трещинах скал или земле. До этого времени им удавалось оставаться незамеченными. Их обнаружили специалисты-арахнологи, и теперь в мире на пару неизвестных науке пауков стало меньше", – поделились открытием ученые.

В беседе с журналистом заведующий лабораторией арахнологии и других беспозвоночных Института зоологии РК, доктор наук Айдын Есжанов рассказал, что обнаруженные виды относятся к семейству Gnaphosidae.

"Это пауки мелких и средних размеров, обитатели поверхностных слоев почвы. Еще их называют земляными охотниками. Как правило, они не роют норы и не делают сложных гнезд. Последние у них имеют вид мешка, где самка плетет коконы и охраняет их в сезон размножения. С точки зрения эволюции, это не самые "продвинутые" пауки среди представителей своего отряда". Айдын Есжанов

Фото: Facebook/Институт зоологии РК

Специалист подчеркнул, что об этих видах пауков, да и описанных прежде разновидностях, очень мало информации.

"Тенденция в изучении не только пауков, но и других беспозвоночных в Казахстане и других странах СНГ сводится к систематике и фаунистике. Иными словами, описанию перечня видов, обитающих в той или иной местности, и описанию новых видов, если таковые были обнаружены", – добавил Айдын Есжанов.

Вместе с тем зоолог поделился мнением о том, что многие виды пауков ведут скрытный образ жизни, из-за чего заметить их достаточно трудно.

Группа беспозвоночных чрезвычайно разнообразная. В природе практически нет экосистем, не заселенных пауками. Только если за редким исключением, подчеркнул специалист.

"Многообразие экосистем предполагает многообразие видов, поскольку каждый вид эволюционирует в определенных условиях. Тот факт, что мы нашли новые для науки и новые для Казахстана виды (они уже были известны, но в Казахстане их ранее не находили), еще раз доказывает, как плохо изучена фауна паукообразных нашей страны". Айдын Есжанов

Он также отметил, что пустыня – природно-климатическая зона с чрезвычайно богатой фауной, гораздо богаче, чем горы, степи и леса, за исключением тропических.

"Пустынные зоны в Казахстане занимают около половины от общей территории страны. Представьте, сколько еще неизвестных видов пауков и других форм жизни здесь обитает", – заметил ученый.

Пауки (Aranei) – отряд паукообразных (Arachnida), так же, как и насекомые (Insecta) и ракообразные (Crustacea), отнесены к типу членистоногих (Arthropoda).

"Главное отличие пауков и паукообразных от насекомых, с которыми их часто путают, это строение тела. Проще говоря, у паукообразных (пауки, скорпионы, клещи) нет деления на голову, грудь и брюшко, как у насекомых. Вместо этого у паукообразных голова и грудь срослись и образуют головогрудь, а брюшко крепится к головогруди так называемым стебельком. Помимо других, наиболее заметное отличие – это количество ног, у паукообразных их восемь, а у насекомых шесть", – объяснил зоолог.

Согласно мировому каталогу пауков, фауна Казахстана насчитывает около 1 тыс. видов. Туда входят известные виды, то есть те разновидности, у которых есть биномиальное описание – паспорт, согласно зоологической номенклатуре.

Вместе с тем на территории страны обитает множество неизвестных науке видов. Это обстоятельство привлекает в Казахстан ученых и экспертов, а также просто арахнологов-любителей, из других стран.

По нашим оценкам, добавил специалист, реальное количество видов пауков в фауне Казахстана составляет 3-4 тыс. видов.

"Стоит отметить, что каждый вид имеет уникальные черты как в строении своего тела, так и в особенностях своего яда. Последнее обстоятельство особенно важно для фармакологии, биохимии и медицины, поскольку все больше внимания уделяется аспектам разработки лекарственных препаратов на основе ядов пауков и других беспозвоночных. Но без приобретения видом биноминального статуса (название рода и вида) любое вещество, полученное от него, будет невозможно зарегистрировать. В связи с этим описание и систематизация новых видов имеет крайне важное значение", – заключил Айдын Есжанов.

Ранее в беседе с корреспондентом Zakon.kz зоолог сообщил, как в Казахстане решают проблему нашествия каракуртов.