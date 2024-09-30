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Ученые создали искусственные мышцы для одежды в помощь пожилым людям

Ученые создали искусственные мышцы для помощи пожилым людям, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 01:56 Фото: pixabay
Группа ученых из Датского технологического университета (DTU) создала искусственные мышцы для помощи ослабленным и пожилым людям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба научного учреждения, синтетические волокна состоят из силиконовых эластомеров, сформированных в полую швейную нить. Такая форма позволяет вшивать их в обычную одежду. Канал в центре волокна заполнен проводящей жидкостью. Когда через нее проходит электроток, мышца сокращается.

Разработчики утверждают, что такая нить может поднять вес, в 200 раз превышающий свой собственный.

"Мы рассматриваем окончательное решение как "поддерживающий костюм", в первую очередь нацеленный на пожилых людей, которые, получив дополнительную силу, смогут лучше справляться с домашними делами и будут нуждаться в меньшей помощи по дому. Но мы также видим, что это решение сможет привлечь больше женщин на рабочие места, где необходим физический труд", – говорится в сообщении.

Теперь эксперты планируют создать специальную одежду со встроенными мышечными волокнами. Они будут питаться энергией из портативного источника и активироваться при подъеме рук. Предполагается, что сначала экипировка должна будет дать человеку возможность поднимать дополнительные пять килограммов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане насчитывается 423 гражданина в возрасте 100 лет и более. Самая пожилая казахстанка живет в Улытауской области, она уже отметила 114 день рождения.

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