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Почему с годами люди двигаются медленнее

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 21:41 Фото: pixabay
Ученые провели эксперимент и выяснили, что пожилые люди двигаются медленнее, потому что их мышцы тратят больше калорий на движения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Journal of Neuroscience (J. Neurosci), более 80 участников исследования попросили поставить курсор на экране в определенное место, используя особый джойстик. Он требовал от них более активного движения, чем обычный игровой джойстик. Специальные трубки на лице собирали выдыхаемый участниками газ, чтобы оценить их потребление энергии.

Отмечается, что и молодые (от 18 до 35 лет) и пожилые (от 66 до 87 лет) достигли цели на экране быстрее (на 4-5%), когда слышали звуковой сигнал, который указывал на их победу. Это частично опровергает гипотезу о том, что медлительность пожилых связана с нарушением работы системы вознаграждения в мозге. Она была основана на факте того, что с возрастом уменьшается выработка дофамина. Эксперимент показал, что для пожилых вознаграждение не менее важно.

Согласно исследованию, несмотря на то, что обе группы участников быстрее достигали цели на экране, если ожидали вознаграждения, молодые делали это за счет быстроты движений, а пожилые – за счет более быстрой реакции: в среднем они начинали движение примерно на 17 миллисекунд раньше.

Также мышцы пожилых тратили больше калорий на движение, чем мышцы у молодых людей. Это объясняет, почему люди в старости тратят больше энергии на то, чтобы встать с дивана, взять напиток из холодильника или пробежаться.

"Мозг, кажется, способен обнаружить очень небольшие изменения в том, сколько энергии использует организм, и соответствующим образом корректирует наши движения", – объяснил соавтор исследования Роберт Куртер.

Ранее Zakon.kz писал, как пожилые люди попадают в дома престарелых.

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