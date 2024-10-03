Сильные магнитные бури начнутся на Земле
Об этом предупредил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сильные магнитные бури продлятся двое суток! Обработав данные искусственных спутников Земли о направлении коронального выброса солнечного вещества и предполагаемом его количестве, модели, прогнозирующие состояние геомагнитного поля, пришли к неутешительному выводу: жителей нашей планеты ждут сильные и продолжительные магнитные бури", – написал он в Telegram.
Ожидается, что уже сегодня после полуночи по времени Астаны на Земле начнется слабая магнитная буря класса G1. Далее интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать и утром пятницы, после 9:00 часов, магнитная буря станет сильной, класса G3. После чего, с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной, магнитная буря продлится до ночи субботы.
Фото: xras.ru
При этом в воскресенье, 6 октября, геомагнитное поле еще сохранит слабые возмущения, уже не достигающие уровня магнитных бурь, и только в начале новой недели магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние, отмечает специалист.
Михаил Леус напомнил, что магнитная буря может спровоцировать сбои в работе энергосистем, вызывать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Ну и метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему самочувствию.
Магнитные бури станут следствием сильной вспышки, произошедшей на Солнце в ночь на 2 октября.