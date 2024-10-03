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Сильные магнитные бури начнутся на Земле

Магнитная буря начнется на Земле, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 09:25 Фото: picryl
На Земле поздно вечером 3 октября начнутся серьезные магнитные бури, которые продлятся несколько дней, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сильные магнитные бури продлятся двое суток! Обработав данные искусственных спутников Земли о направлении коронального выброса солнечного вещества и предполагаемом его количестве, модели, прогнозирующие состояние геомагнитного поля, пришли к неутешительному выводу: жителей нашей планеты ждут сильные и продолжительные магнитные бури", – написал он в Telegram.

Ожидается, что уже сегодня после полуночи по времени Астаны на Земле начнется слабая магнитная буря класса G1. Далее интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать и утром пятницы, после 9:00 часов, магнитная буря станет сильной, класса G3. После чего, с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной, магнитная буря продлится до ночи субботы.

Сильные магнитные бури начнутся на Земле, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 09:25

Фото: xras.ru

При этом в воскресенье, 6 октября, геомагнитное поле еще сохранит слабые возмущения, уже не достигающие уровня магнитных бурь, и только в начале новой недели магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние, отмечает специалист.

Михаил Леус напомнил, что магнитная буря может спровоцировать сбои в работе энергосистем, вызывать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Ну и метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему самочувствию. 

Магнитные бури станут следствием сильной вспышки, произошедшей на Солнце в ночь на 2 октября.

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