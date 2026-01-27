Магнитные бури вернутся на Землю
Фото: xras.ru
На Земле снова начнутся магнитные бури, сообщает Zakon.kz.
Об этом 27 января 2026 года рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
"В космической погоде впервые за январь выдался более-менее спокойный период – магнитных бурь и возмущений нет уже целых три дня. Месяц в целом является довольно напряженным, и есть шансы, что в итоге обновит какие-то очередные рекорды. В любом случае уже завтра все это прервется по довольно обидной причине – одна-единственная, едва заметная корональная дыра, существующая сейчас на видимой стороне, сумела выйти в единственное положение на Солнце, с которого она может повлиять на Землю. Геомагнитные индексы, по-видимому, начнут расти уже в течение ближайших 24 часов и уже завтра должны вернуться в привычную желтую и красную зону", – говорится в сообщении.
Отмечается, что эта корональная дыра совершила пять оборотов вокруг Солнца.
20 января Землю настигла магнитная буря, мощность которой практически достигла экстремального уровня G5.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript