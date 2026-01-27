Магнитные бури вернутся на Землю

На Земле снова начнутся магнитные бури, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 января 2026 года рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.



"В космической погоде впервые за январь выдался более-менее спокойный период – магнитных бурь и возмущений нет уже целых три дня. Месяц в целом является довольно напряженным, и есть шансы, что в итоге обновит какие-то очередные рекорды. В любом случае уже завтра все это прервется по довольно обидной причине – одна-единственная, едва заметная корональная дыра, существующая сейчас на видимой стороне, сумела выйти в единственное положение на Солнце, с которого она может повлиять на Землю. Геомагнитные индексы, по-видимому, начнут расти уже в течение ближайших 24 часов и уже завтра должны вернуться в привычную желтую и красную зону", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта корональная дыра совершила пять оборотов вокруг Солнца.

20 января Землю настигла магнитная буря, мощность которой практически достигла экстремального уровня G5.

