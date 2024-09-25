Магнитная буря началась на Земле

На Земле утром 25 сентября 2024 года началась слабая магнитная буря. Эксперты прогнозируют, что продлится она недолго, сообщает Zakon.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, эта буря не является результатом крупных событий на Солнце, а стала следствием общей нестабильности космической погоды.

"Земля сегодня и завтра проходит через возмущенный сектор межпланетного пространства с повышенной скоростью солнечного ветра, что по прогнозу должно было привести к слабым возмущениям. На это наложился приход разреженных облаков плазмы от произошедшего двое суток назад выброса солнечной массы. В результате колебания магнитного поля все же заскочили в красный уровень", – сообщили эксперты лаборатории.

Отмечается, что событие пока выглядит в некоторой степени случайным и не должно продолжаться дольше 3-4 часов.

Фото: xras.ru

Ранее сообщалось, что в последние выходные сентября к Земле впервые за 80 тыс. лет приблизится комета C/2023 A3, которую можно будет увидеть ночью невооруженным глазом.