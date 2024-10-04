Популярный миф о коллагене развеяли в Британии

Биогеронтолог Ланкастерского университета Дэвид Клэнс заявил о том, что обычные белковые добавки могут предотвращать появление морщин так же эффективно, как и коллаген, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на доктора, коллаген – это важный структурный белок в организме, который способствует эластичности кожи, хрящей и костей. Уровень этого белка в организме снижается с возрастом, поэтому многие люди принимают добавки для поддержания молодости тканей.

Клэнс отметил, что не исключает, что коллаген повышает эластичность кожи, укрепляет ногти и волосы, но из-за отсутствия исследований, в которых эффект от приема коллагена сравнивался бы с таковым от других белковых добавок, вероятно, что и обычный белок обладает аналогичными полезными свойствами.

По словам эксперта, для профилактики морщин проще и дешевле пользоваться обычным кремом для кожи.

Ранее психотерапевт рассказал правда ли существует осеннее обострение.