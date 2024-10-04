Популярный миф о коллагене развеяли в Британии
Как пишет Daily Mail со ссылкой на доктора, коллаген – это важный структурный белок в организме, который способствует эластичности кожи, хрящей и костей. Уровень этого белка в организме снижается с возрастом, поэтому многие люди принимают добавки для поддержания молодости тканей.
Клэнс отметил, что не исключает, что коллаген повышает эластичность кожи, укрепляет ногти и волосы, но из-за отсутствия исследований, в которых эффект от приема коллагена сравнивался бы с таковым от других белковых добавок, вероятно, что и обычный белок обладает аналогичными полезными свойствами.
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