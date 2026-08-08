Популярный миф о семечках развеяла эксперт

Терапевт Татьяна Миронова заявила, что распространенное мнение о том, что семечки способны "засорить" кишечник, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" она отметила, что потенциальную опасность представляет не само семя, а шелуха. Ее употребление может негативно сказаться на пищеварительном тракте и, в частности, стать одним из факторов развития острого аппендицита.

При этом сами семечки содержат ряд полезных веществ. В их составе есть витамины группы B и витамин E, магний, цинк, растительный белок, клетчатка и жирные кислоты омега-3 и омега-6.

Однако даже полезный продукт важно употреблять умеренно. Врач рекомендовала ограничиваться примерно 30 г семечек в день. Из-за высокой калорийности чрезмерное их употребление может способствовать появлению изжоги, обострению гастрита и проблемам с желчевыводящей системой.

Отдельное внимание специалист обратила на соленые семечки. Избыток соли способен провоцировать задержку жидкости в организме и способствовать повышению артериального давления.

Таким образом, семечки могут быть частью рациона, однако употреблять их стоит в умеренном количестве и без шелухи, особенно если есть заболевания желудочно-кишечного тракта.

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