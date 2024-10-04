Осеннее обострение: правда это или миф, рассказал психотерапевт

Осенью организм человека чаще, чем в другой период, претерпевает обострения хронических заболеваний. Считается, что психические заболевания – не исключение. Так ли это – рассказала Zakon.kz врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Жибек Жолдасова.

Каждый знает, что весной и осенью человеческий организм становится более восприимчив к инфекциям. Частая смена погодных условий и укорочение светового дня воздействуют на живые организмы, нередко создавая брешь в состоянии здоровья.

В беседе с корреспондентом редакции психотерапевт Жибек Жолдасова отметила, что никто не застрахован от неврозов и психических заболеваний.

"По поводу подверженности неврозам могу сказать, что никто не может исключить, что произойдет ситуация, в которой могут иметь место психическое заболевание или невроз. Чтобы понять природу психогенных расстройств, нужно понимать, что складываются они из огромного количества факторов". Жибек Жолдасова

По ее словам, состояние психики реагирует на стрессоры.

"Состояние указывает на то, может ли организм, исходя из силы стрессора и способности психики, переработать то или иное напряжение без профессиональной помощи. Тем не менее в большей степени неврозы вызывают именно факторы стресса. Также состояние зависит от особенности отдельной личности", – разъяснила врач.

При этом она призвала людей, которые принимают все ситуации близко к сердцу, быть более внимательными к своему здоровью.

"Очень тревожные, мнительные, впечатлительные – у таких людей состояние невроза может появиться в большей степени вероятнее, чем у более стрессоустойчивых". Психотерапевт Жибек Жолдасова.

Но, тем не менее, заметила специалист, "люди, даже менее стрессоустойчивые и с хорошим внутренним стержнем, нередко тоже проваливаются в состояние невроза". И это происходит потому, что в какой-то момент мозг не справился с течением каких-то обстоятельств.

Врач рассказала, что более тяжелые психические заболевания: биполярное расстройство, шизофрения, тоже считаются особенностями головного мозга.

"Сейчас есть теория о том, что большую роль в возникновении психических расстройств играют нейровоспаления, возможно, перенесенные хронические инфекции, или носительство в хронике вирусов и бактерий, которые могут приводить к тому, что мозг оказывается в какой-то момент более восприимчивым. Но биполярные расстройства шизофренического круга чаще возникают у людей в детском и подростковом возрасте. В более позднем возрасте они не встречаются. Для более зрелых людей характерны другие расстройства, типа деменции – возрастные психические расстройства, которые по-своему лечатся у специалистов". Жибек Жолдасова

Многие встречали в интернете различные тесты, которые люди ради интереса проходят, чтобы исключить у себя какое-то психическое заболевание.

Врач прокомментировала "действенность" таких тестов в Сети, объяснив, можно ли с помощью них обнаружить недуг, установив текущее состояние психики.

"В интернете много разных тестов. Причем есть тесты на профессиональных сайтах: психологических, терапевтических, психотерапевтических, психиатрических, где действительно можно встретить тест и увидеть правильные результаты. Но здесь нужно понимать, никакой тест или даже психолог не может установить нейропсихологический диагноз". Жибек Жолдасова

Она подчеркнула, что ответственность за постановку диагноза лежит на враче, который решает, есть на самом деле какое-то заболевание у человека или нет.

"Да, сейчас, в эпоху интернета, информации очень много, она доступна, и люди очень легко находят данные, читают, и к врачу идут уже для того, чтобы исключить тот или иной диагноз", – подметила специалист.

Сезонность и психические заболевания

При этом врач заявила, что утверждение о том, что психические расстройства обладают сезонностью, не совсем верное.

"Обострение любых заболеваний может возникнуть всегда. В любой момент они могут быть спровоцированы разными факторами: стрессом, бессонными ночами, наличием вредных привычек – чем угодно. Все это может повлиять в любое время года". Жибек Жолдасова

Разумеется, есть люди, у которых наблюдается сезонность в психических заболеваниях, проявляющаяся осенью и весной, продолжила врач. Но их мало.

"Весной идет активизация в основном гормональной системы, активизация работы мозга, так как весной, к примеру, световой день идет на увеличение и нервная система настраивается на активную продуктивную деятельность. А осенью, ближе к зиме, идет спад активности в целом, поэтому это естественно, природа в это время впадает в спячку. И наша нервная система работает тоже в более щадящем режиме". Жибек Жолдасова

Люди, которые очень чувствительны к таким колебаниям и изменениям, могут на них реагировать, но встречается это очень редко. Поэтому это частое заблуждение, что в осенне-весенний период идет обострение психических расстройств.

"С учетом того, что стрессы происходят постоянно, нельзя этого утверждать. Такие изменения в психике происходят вне зависимости от сезона, а такое утверждение остается заблуждением и мифом", – объяснила специалист.

Психотерапевт посоветовала быть внимательными к своим близким, и если у детей или родных имеются какие-то изменения осенью или весной, частые колебания настроения, следует проанализировать факторы риска, которые могли поспособствовать изменениям в состоянии человека.

"Дети вышли на учебу. Повысилась общая нагрузка на мозговую деятельность, в том числе и из-за увеличения ответственности за результаты в образовании. Взрослые записали учеников на всевозможные дополнительные занятия, в секции и кружки, от чего у школьников почти не остается времени на отдых. Такая нагрузка как раз и может привести к невротизации ребенка". Жибек Жолдасова

Родителей должны насторожить такие факторы, как нарушение сна, раздражительность, и это никак не связано с погодой и с изменениями сезона, добавила специалист.

Нехватка витаминов, непорядок с гормонами

Кроме того, заметила врач, именно осенью такие состояния, как невроз и его сопутствующие: упадок сил, плохое состояние и хандра, могут свидетельствовать о нехватке витамина Д в организме. Виной тому и недостаток солнечного света. Также влиять на самочувствие может железодефицитная анемия.

Такие колебания провоцирует и гормональный фон. Так, из-за проблем с щитовидной железой страдает эмоциональное состояние. В результате чего человек становится более подвержен депрессивным состояниям, тревожности и навязчивым мыслям.

Если наблюдаются подобные изменения, подчеркнула психотерапевт, обязательно необходимо обратиться к специалисту.

"Во-первых, нужно исключить заболевание щитовидной железы, потому что гормоны щитовидки отвечают за обменный процесс и снижение или повышение уровня гормонов. Это будет отражаться на эмоциональном состоянии человека. Казахстан – йододефицитный регион, и у нас заболевания щитовидной железы встречаются намного чаще, чем в других странах. У нас нет выхода к открытому морю, и мы ограничены в продуктах, содержащих йод. Первым делом нужно сходить к терапевту, эндокринологу и только потом к психотерапевту". Жибек Жолдасова

Еще одно состояние, которое может вызвать спад или снижение энергии и активности, – это железодефицитная анемия. Это когда уровень гемоглобина в крови ниже нормативных показателей. Нормой считается 120 граммов на литр, а если есть анемия, показатель будет ниже. Бывает легкая, средняя и тяжелая степень. Достаточно сдать общий анализ крови, который укажет на уровень гемоглобина.

"Для женщин Казахстана очень характерно это заболевание. Оно встречается регулярно и, к сожалению, многие женщины не обращают внимание на это, считая, что такое самочувствие допускается. Анемия вызывает спад энергии, снижение умственных возможностей. Все потому, что гемоглобин отвечает за перенос кислорода по крови ко всем внутренним органам, включая головной мозг. Если гемоглобин снижен, то это говорит о его нехватке. Все органы будут работать намного хуже". Жибек Жолдасова

Не лишним будет осенью возобновить прием поливитаминных комплексов. Особенно, если мало бываете на улице, необходим витамин Д, который принимают с октября по апрель. Но прежде необходимо взять назначение врача.

"Считается, что если у вас в анализах крови выявили дефицит витаминов, то принимать нужно только в этом случае. Не надо принимать витамины профилактически, только в случае, если есть объективный дефицит, который выявили в лаборатории", – заключила Жибек Жолдасова.

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