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Как антипригарная посуда и водонепроницаемая одежда ухудшают сон

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 23:19 Фото: pixabay
Американские ученые из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии выяснили, что накопление так называемых "вечных химикатов" в организме ухудшает сон, особенно среди молодых людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Enviromental Advances, "вечными" называют химикаты, которые используют в изготовлении потребительских товаров, таких как антипригарная посуда, водонепроницаемая одежда и пищевые упаковки для придания материалу водо- и жирооталкивающих свойств. Отмечается, что у данных товаров очень высокая устойчивость к распаду.

Ученые, отмечается в тексте, взяли образцы крови и информацию о сне у 144 участников в возрасте от 19 до 24 лет. Из семи исследованных типов ПФАС четыре оказались в значительной степени связаны с уменьшением продолжительности сна или ухудшением его качества – ПФДК, ПФГСК, ПФОК и ПФОС. Выяснилось, что наличие в организме ПФДК, ПФГСК и ПФОК сокращает сон примерно на 80 минут. Высокие уровни нескольких веществ указанных типов коррелировали с еще меньшим временем сна.

Согласно данным исследования, люди с высоким уровнем ПФАС в крови чаще жаловались на проблемы засыпания, частые пробуждения и ощущение усталости во время бодрствования.

Затем эксперты проанализировали четыре типа ПФАС, используя токсикологические базы данных, которые собирают исследования, связывающие химикаты, заболевания и изменения в экспрессии генов.

Просмотрев более 600 генов, ученые вычислили семь, которые активируются ПФАС, и, по-видимому, влияют на сон. Важным фактором стал иммуноориентированный ген HSD11B1. Он помогает вырабатывать гормон кортизол, который играет важную роль в регуляции ритма сна и бодрствования.

Другим связанным со сном и ПФАС геном оказался катепсин B. Он имеет отношение к когнитивной функции и памяти. Производимый им фермент служит предшественником амилоидных бета-белков, которые обнаруживаются в бляшках в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера.

Ранее сообщалось, что ученые раскрыли 50-летнюю тайну загадочного антигена AnWj, что привело к открытию новой системы групп крови под названием MAL.

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