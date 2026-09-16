Как сон партнера меняет пищевые привычки: результаты исследования

Ученые из Университета Конкордия выяснили, что плохой сон одного из партнеров может влиять на пищевые привычки другого, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Annals of Behavioral Medicine.

В течение трех месяцев специалисты наблюдали за 204 парами, живущими вместе в Канаде. Участники заполняли анкеты о качестве сна и питании, а также вели дневники.

Исследование показало, что люди с плохим сном меньше старались придерживаться здорового питания и были менее уверены в своих силах. Похожие изменения отмечались и у их партнеров. По мнению ученых, одна из возможных причин заключается в том, что люди с недосыпом чаще выбирают калорийные продукты, которые становятся доступными и для второго человека.

При этом авторы подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственную связь. Ученые считают, что дальнейшие работы могут изучить влияние сна на питание пары с учетом домашних запасов продуктов, планирования приемов пищи и поддержки партнеров.

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