Могут ли кофе и короткий сон компенсировать недосып

Ученые из Мичиганского государственного университета выяснили, что недосып значительно ухудшает способность человека сохранять внимание и следовать инструкциям. При этом ни кофе, ни короткий сон не могут полностью компенсировать эти эффекты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Conversation, психологи попросили участников эксперимента вечером выполнить различные когнитивные задачи, а затем случайным образом отправили домой поспать, либо оставили бодрствовать всю ночь в лаборатории. Участники, которым разрешили поспать, вернулись утром и успешно выполнили тесты.

Лишенные сна люди имели больше шансов совершить ошибку при выполнении алгоритма. Ученые привели в пример приготовление торта по памяти: недосып повысил бы риск того, что участники забыли бы добавить яйца или дважды добавили бы соль.

Отмечается, что недосып ухудшил внимательность участников. Их просили следить за экраном компьютера и нажимать кнопку всякий раз, когда на полсекунды появляется красная точка. Лишенные сна люди чаще не замечали ее.

По словам ученых, кофеин настолько улучшил способность к концентрации внимания у участников с недосыпом, что она почти достигла нормы. Более того, кофеин повысил внимание и тех, кого не лишали сна. Однако он не уменьшил количество ошибок при выполнении алгоритма ни в одной из групп. Короткий сон от 30 до 60 минут с 4:00 до 6:00 также не улучшил результаты участников.

Исследователи пришли к выводу, что не существует способа компенсировать недостаток сна. Кофеин может сделать человека бодрее, но он, скорее всего, не поможет с задачами, требующими сложного мышления. А короткий сон может улучшить самочувствие, однако не позволяет улучшить производительность.

Ранее исследователи из Восточного университета Финляндии установили, что здоровое питание, чтение и спорт способствуют улучшению навыков мышления у школьников начальных классов.

