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Ученые обнаружили карликовую планету на 90% состоящую из воды

Ученые обнаружили карликовую планету на 90% состоящую из воды, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 04:20 Фото: pexels
Карликовая планета Церера, находящаяся между Марсом и Юпитером, может более чем на 90% состоять из водяного льда. Ранее считалось, что его количество на планете не превышает 30%, сообщает Zakon.kz.

Как объясняют исследователи, планета находится в нашей Солнечной системе. Долгое время они думали, что ледяная поверхность планеты должна была со временем деформироваться, а кратеры стать более сглаженными. Отсюда и выводы о небольшом количестве воды. Но данные, собранные NASA в ходе миссии Dawn в 2015 году, показали, что кратеры имеют четкие очертания.

Ученые под руководством Яна Памерло из Университета Пердью решили провести дополнительное исследование на основе данных миссии Dawn и компьютерных симуляций. В результате они пришли к выводу, что если смешать лед с небольшим количеством твердого вещества, то он сможет сохранять свою структуру на протяжении миллиардов лет. Так ученые смогли объяснить, почему кратеры Цереры так хорошо сохранились.

Результаты также показали, что кора планеты может на 90% состоять из водяного льда, который становится менее плотным по мере углубления. Церера могла представлять собой замерзшую планету-океан, подобную Европе или Энцеладу, спутникам Юпитера и Сатурна.

Они известны своими океанами, находящимися под толстой ледяной корой и подогреваемыми внутренней гравитацией. Однако Церера не вращается вокруг какой-либо планеты, поэтому ее воды полностью замерзли.

Если предположения подтвердятся, Церера станет самой доступной для исследований замерзшей планетой-океаном.

Ранее стало известно, что на Земле началась магнитная буря, которую уже не ждали.

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