Радиовсплеск из карликовой галактики удивил ученых

Международная группа астрономов обнаружила источник загадочного быстрого радиовсплеска 20190208A, который пришел из маленькой тусклой карликовой галактики, находящейся на расстоянии около семи миллиардов световых лет от Земли.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Быстрые радиовсплески представляют собой кратковременные, но мощные выбросы радиоволн, которые за доли секунды выделяют энергию, эквивалентную энергии 500 миллионов Солнц. Большинство из них происходят лишь один раз, что затрудняет их исследование, однако некоторые, как 20190208A, повторяются.

По словам астронома Данте Хьюитта из Амстердамского университета, раньше считалось, что такие всплески исходят от крупных звездообразующих галактик, где они могут быть вызваны магнетарами, нейтронными звездами, образующимися в результате коллапса массивных звезд. Однако в данном случае источник всплесков оказался в одной из самых маломассивных галактик, что стало неожиданным открытием.

Используя радиотелескопы, ученые зафиксировали три всплеска 20190208A, а затем провели дополнительные оптические наблюдения, которые позволили выявить источник – карликовую галактику. Несмотря на то, что такие галактики редко содержат много звезд, они известны тем, что в них рождаются самые массивные звезды, заканчивающие свою жизнь мощными взрывами сверхновых. Эти взрывы могут порождать магнетары, которые могут быть источниками повторяющихся радиовсплесков.

Это открытие предполагает возможную связь между повторяющимися радиовсплесками и массивными звездами, чьи остатки продолжают излучать мощные радиосигналы. Однако ученые подчеркивают, что точное происхождение радиовсплесков остается неясным, и для их окончательной разгадки нужны более точные радионаблюдения и оптические данные, доступные лишь для ограниченного числа объектов.

Ранее стало известно, что красный цвет Марса связан с его обитаемым прошлым.