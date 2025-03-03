#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.22
519.14
5.64
Наука и технологии

Радиовсплеск из карликовой галактики удивил ученых

галактика, космос, ученые, исследование , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 19:16 Фото: pixabay
Международная группа астрономов обнаружила источник загадочного быстрого радиовсплеска 20190208A, который пришел из маленькой тусклой карликовой галактики, находящейся на расстоянии около семи миллиардов световых лет от Земли.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Быстрые радиовсплески представляют собой кратковременные, но мощные выбросы радиоволн, которые за доли секунды выделяют энергию, эквивалентную энергии 500 миллионов Солнц. Большинство из них происходят лишь один раз, что затрудняет их исследование, однако некоторые, как 20190208A, повторяются.

По словам астронома Данте Хьюитта из Амстердамского университета, раньше считалось, что такие всплески исходят от крупных звездообразующих галактик, где они могут быть вызваны магнетарами, нейтронными звездами, образующимися в результате коллапса массивных звезд. Однако в данном случае источник всплесков оказался в одной из самых маломассивных галактик, что стало неожиданным открытием.

Используя радиотелескопы, ученые зафиксировали три всплеска 20190208A, а затем провели дополнительные оптические наблюдения, которые позволили выявить источник – карликовую галактику. Несмотря на то, что такие галактики редко содержат много звезд, они известны тем, что в них рождаются самые массивные звезды, заканчивающие свою жизнь мощными взрывами сверхновых. Эти взрывы могут порождать магнетары, которые могут быть источниками повторяющихся радиовсплесков.

Это открытие предполагает возможную связь между повторяющимися радиовсплесками и массивными звездами, чьи остатки продолжают излучать мощные радиосигналы. Однако ученые подчеркивают, что точное происхождение радиовсплесков остается неясным, и для их окончательной разгадки нужны более точные радионаблюдения и оптические данные, доступные лишь для ограниченного числа объектов.

Ранее стало известно, что красный цвет Марса связан с его обитаемым прошлым. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Ученые нашли источник ожирения и диабета в мозге человека
Наука и технологии
08:23, Сегодня
Ученые нашли источник ожирения и диабета в мозге человека
Красный цвет Марса связан с его обитаемым прошлым – исследование
Наука и технологии
04:20, 03 марта 2025
Красный цвет Марса связан с его обитаемым прошлым – исследование
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: