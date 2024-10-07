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На Земле началась магнитная буря, которую уже не ждали

Магнитная буря на Земле, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 10:56 Фото: pxhere
Магнитная буря, которую специалисты прогнозировали 3-4 октября, а затем перестали ожидать, все же началась – в ночь на 7 октября, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.


"Магнитная буря, начала которой все международные прогностические центры ожидали еще поздним вечером в четверг, нагрянула лишь минувшей ночью. В середине ночи, в 2:52 по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, все же достиг отметки в 5 единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури класса G1. В настоящее время магнитная буря слабой интенсивности продолжается", – сообщил он.
Магнитная буря началась на земле, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 10:56

Фото: xras.ru

По прогнозам специалистов, магнитная буря, с перерывами, завершится во второй половине 7 октября, ее максимальная интенсивность будет колебаться в диапазоне между слабой и средней магнитными бурями.

"Скорее всего, причиной данной магнитной бури стали остатки облака солнечного вещества, выброшенного нашим светилом во время самой сильной вспышки нынешнего солнечного цикла, произошедшей 3 октября", – предположил Леус.

Отметим, что с 3 октября ученые прогнозировали магнитные бури, которые должны были продлиться до конца дня 5 октября. Однако уже днем 6 октября в Лаборатория солнечной астрономии сообщили, что оба выброса плазмы, "напророченные" в гости к Земле математическими моделями, практически прошли мимо.

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